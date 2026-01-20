Rasmussen: Trump Grönland’ı samimi şekilde istiyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/rasmussen-trump-gronlandi-samimi-sekilde-istiyor-1102867106.html
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Trump'la yaptıkları görüşmede ABD Başkanı'nın samimi ve içten bir şekilde Grönland'ı istediğini, ancak bunun kendilerinin... 20.01.2026
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen hafta yaptıkları görüşmeye değinerek, Trump'ın 'samimi' şekilde Grönland'ı istediğini söyledi.Açıklamasında Rasmussen, şöyle konuştu:Ayrıca Rasmussen, ABD'nin Grönland'da Avrupa ülkelerinin katıldığı tatbikatı yanlış anladığını savundu:
04:17 20.01.2026 (güncellendi: 04:18 20.01.2026)
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Trump’la yaptıkları görüşmede ABD Başkanı’nın samimi ve içten bir şekilde Grönland'ı istediğini, ancak bunun kendilerinin 'kırmızı çizgisi' olduğunu söyledi.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen hafta yaptıkları görüşmeye değinerek, Trump'ın 'samimi' şekilde Grönland'ı istediğini söyledi.
Açıklamasında Rasmussen, şöyle konuştu:
"Şu kanıya vardım, Başkan Trump, samimi ve içten bir şekilde Grönland'ı istiyor. Biz de bunun kırmızı çizgimiz olduğunu net şekilde söyledik. Anlaşamayacağımız konusunda anlaştık. Çözmek istediğimiz bir Arktik güvenliği meselesi olduğunu dile getirdik."
Ayrıca Rasmussen, ABD'nin Grönland'da Avrupa ülkelerinin katıldığı tatbikatı yanlış anladığını savundu:
"Grönland'da yaptıklarımız Amerikan Başkanını provoke etmek için değil onun endişelerini gidermeye yönelikti."