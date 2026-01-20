https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/bakan-yerlikaya-gerceklestirilen-saldiriyi-lanetliyoruz-1102890818.html

Bakan Yerlikaya: Gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye’nin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. 20.01.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

ali yerlikaya

sdg

bayrak

ulusal bayrak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101829913_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ba721b466a4d4beb784f7520bb8005de.jpg

SDG mensupları Nusaybin-Kamışlı sınır hattında bulunan Türk bayrağına saldırı düzenledi.Saldırıya tepki gösteren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Nusaybin–Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz. Bu alçak provokasyon, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan, Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzü sekteye uğratma çabasından başka bir şey değildir. Bu provokatörler aklından çıkarmasın. Ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusudur. Bayrağımız için milletimizin her bir ferdi şehadete yürümekten asla geri durmaz. Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın! Kardeşliğimize pusu kuranlara karşı en büyük cevabımız; daha fazla kenetlenmek, Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa etmek için canla başla çalışmaktır'' paylaşımında bulundu.

