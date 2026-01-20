https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/bakan-tunc-duyurdu-bayrak-provokasyonu-hakkinda-sorusturma-acildi-1102890327.html

Bakan Tunç duyurdu: Bayrak provokasyonu hakkında soruşturma açıldı

Suriye’nin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısı hakkında soruşturma açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensupları Türk bayrağına saldırı düzenledi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır'' dedi.

