İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Bakan Tunç duyurdu: Bayrak provokasyonu hakkında soruşturma açıldı
Bakan Tunç duyurdu: Bayrak provokasyonu hakkında soruşturma açıldı
Suriye’nin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısı hakkında soruşturma açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensupları Türk bayrağına saldırı düzenledi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır'' dedi.
18:19 20.01.2026
Suriye’nin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısı hakkında soruşturma açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı.
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensupları Türk bayrağına saldırı düzenledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır'' dedi.
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
POLİTİKA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecek
17:36
