Soğuk havayı test etmek için havaya sıcak su fırlattı, göğsü ve sırtı yandı: 'Buz tutar dedik ama kendimizi yaktık'

Sivas'ta soğuk havayı test etmek isteyen esnaf, havaya savurduğu sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yanarak yaralandı. Esnaf Yıldırım, suyun donacağını... 19.01.2026, Sputnik Türkiye

Sivas'ta Kızılırmak Mahallesi'nde kahvaltı salonu işleten Raşit Yıldırım, kentte etkili olan soğuk havayı test etmek için sıcak suyu havaya doğru savurarak donduğunu göstermek istedi.Kaynar suyu havaya fırlattı: 'Donar diye düşündüm'Üzerine sıcak su dökülen Yıldırım'ın elinde ve sırtında yanıklar oluştu.Yıldırım'ın havaya savurduğu sıcak suyun üstüne dökülme anı ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Raşit Yıldırım, Sivas'ta etkili olan soğuk havayı sosyal medyadaki takipçilerine göstermek için yaptığı deney sırasında yaralandığını söyledi.Talihsiz bir kaza yaşadığını belirten Yıldırım, "Sıcak suyla test yapıyordum, dışarıda hava sıfırın altında 20 dereceydi. Semaverden direkt suyu aldım ve demliğe doldurdum. Gökyüzüne attığım su, dengemi de toparlayamayınca vücuduma geldi. Vücudumda yanıklar oluştu." diye konuştu.Sivas'ta havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Yıldırım, "Su havada buz tutar diye düşündüm ama maalesef kendimizi yaktık. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım." dedi.

