Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/soguk-havayi-test-etmek-icin-havaya-sicak-su-firlatti-gogsu-ve-sirti-yandi-buz-tutar-dedik-ama-1102845270.html
Soğuk havayı test etmek için havaya sıcak su fırlattı, göğsü ve sırtı yandı: 'Buz tutar dedik ama kendimizi yaktık'
Soğuk havayı test etmek için havaya sıcak su fırlattı, göğsü ve sırtı yandı: 'Buz tutar dedik ama kendimizi yaktık'
Sputnik Türkiye
Sivas'ta soğuk havayı test etmek isteyen esnaf, havaya savurduğu sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yanarak yaralandı. Esnaf Yıldırım, suyun donacağını... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T11:13+0300
2026-01-19T11:13+0300
yaşam
sıcak
soğuk
soğuk hava
yanma
yanmak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102846276_0:108:781:547_1920x0_80_0_0_680e55a458550a6e813c187b80379667.jpg
Sivas'ta Kızılırmak Mahallesi'nde kahvaltı salonu işleten Raşit Yıldırım, kentte etkili olan soğuk havayı test etmek için sıcak suyu havaya doğru savurarak donduğunu göstermek istedi.Kaynar suyu havaya fırlattı: 'Donar diye düşündüm'Üzerine sıcak su dökülen Yıldırım'ın elinde ve sırtında yanıklar oluştu.Yıldırım'ın havaya savurduğu sıcak suyun üstüne dökülme anı ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Raşit Yıldırım, Sivas'ta etkili olan soğuk havayı sosyal medyadaki takipçilerine göstermek için yaptığı deney sırasında yaralandığını söyledi.Talihsiz bir kaza yaşadığını belirten Yıldırım, "Sıcak suyla test yapıyordum, dışarıda hava sıfırın altında 20 dereceydi. Semaverden direkt suyu aldım ve demliğe doldurdum. Gökyüzüne attığım su, dengemi de toparlayamayınca vücuduma geldi. Vücudumda yanıklar oluştu." diye konuştu.Sivas'ta havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Yıldırım, "Su havada buz tutar diye düşündüm ama maalesef kendimizi yaktık. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/iett-otobusu-kar-yagisi-sebebiyle-yokusu-cikamadi-otobus-cevredekilerin-itmesi-ise-yoluna-devam-1102842892.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102846276_0:34:781:620_1920x0_80_0_0_881ed166d8d6554efa7e1f8435f7fb4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sivas sıcak su deneti, sivasta sıcak su fırlatan adam, sivas sıcak su deneyi
sivas sıcak su deneti, sivasta sıcak su fırlatan adam, sivas sıcak su deneyi

Soğuk havayı test etmek için havaya sıcak su fırlattı, göğsü ve sırtı yandı: 'Buz tutar dedik ama kendimizi yaktık'

11:13 19.01.2026
Soğuk havayı test etmek için havaya sıcak su fırlattı, göğsü ve sırtı yandı: 'Buz tutar dedik ama kendimizi yaktık'
Soğuk havayı test etmek için havaya sıcak su fırlattı, göğsü ve sırtı yandı: 'Buz tutar dedik ama kendimizi yaktık' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
Abone ol
Sivas'ta soğuk havayı test etmek isteyen esnaf, havaya savurduğu sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yanarak yaralandı. Esnaf Yıldırım, suyun donacağını sandığını söyledi ve denemek isteyenleri uyardı.
Sivas'ta Kızılırmak Mahallesi'nde kahvaltı salonu işleten Raşit Yıldırım, kentte etkili olan soğuk havayı test etmek için sıcak suyu havaya doğru savurarak donduğunu göstermek istedi.

Kaynar suyu havaya fırlattı: 'Donar diye düşündüm'

Üzerine sıcak su dökülen Yıldırım'ın elinde ve sırtında yanıklar oluştu.
Yıldırım'ın havaya savurduğu sıcak suyun üstüne dökülme anı ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Raşit Yıldırım, Sivas'ta etkili olan soğuk havayı sosyal medyadaki takipçilerine göstermek için yaptığı deney sırasında yaralandığını söyledi.
Talihsiz bir kaza yaşadığını belirten Yıldırım, "Sıcak suyla test yapıyordum, dışarıda hava sıfırın altında 20 dereceydi. Semaverden direkt suyu aldım ve demliğe doldurdum. Gökyüzüne attığım su, dengemi de toparlayamayınca vücuduma geldi. Vücudumda yanıklar oluştu." diye konuştu.
Sivas'ta havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Yıldırım, "Su havada buz tutar diye düşündüm ama maalesef kendimizi yaktık. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım." dedi.
İETT otobüsü kar yağışı sebebiyle yokuşu çıkamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
TÜRKİYE
İETT otobüsü kar yağışı sebebiyle yokuşu çıkamadı: Otobüs çevredekilerin itmesi ise yoluna devam etti
10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала