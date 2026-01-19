İETT otobüsü kar yağışı sebebiyle yokuşu çıkamadı: Otobüs çevredekilerin itmesi ise yoluna devam etti

Türkiye
Esenler'de kar yağışı nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsü çevredekilerin yardımıyla yoluna devam etti. 19.01.2026
İstanbul yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. Esenler'de aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.Sabah saatlerinde İETT otobüsü, Gazi Caddesi yokuşunu kar nedeniyle çıkamadı. Otobüs, çevredekilerin itmesi sonucu yoluna devam etti.Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde çevredekilerin yokuşu çıkamayan otobüsü itme anı yer alıyor.
Esenler'de kar yağışı nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsü çevredekilerin yardımıyla yoluna devam etti.
İstanbul yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.
Esenler'de aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
Sabah saatlerinde İETT otobüsü, Gazi Caddesi yokuşunu kar nedeniyle çıkamadı. Otobüs, çevredekilerin itmesi sonucu yoluna devam etti.
Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde çevredekilerin yokuşu çıkamayan otobüsü itme anı yer alıyor.
