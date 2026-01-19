Danimarka, Grönland krizi nedeniyle Davos’a katılmayacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/danimarka-gronland-krizi-nedeniyle-davosa-katilmayacak-1102859055.html
17:36 19.01.2026 (güncellendi: 18:15 19.01.2026)
Danimarkalı yetkililer, Grönland üzerindeki anlaşmazlığın şiddetlenmesi ve transatlantik ilişkileri sarsması nedeniyle bu hafta Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılmamaya karar verdi.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), ABD merkezli Bloomberg’e yaptığı açıklamada "Danimarka hükümeti temsilcileri bu yıl da davet edildi ve katılıma ilişkin her türlü karar ilgili hükümetin takdirindedir" açıklamasında bulundu.
Açıklamada ayrıca "Danimarka hükümetinin bu hafta Davos’ta temsil edilmeyeceğini teyit edebiliriz" ifadeleri kullanıldı.
Bugün başlayan ve 130 ülkeden 3 bine yakın katılımcının beklendiği zirve, 23 Ocak'ta sona erecek
Grönland tartışmalarında son durum
Grönland’la ilgili çekişme hafta sonu tırmandı. Bunun nedeni, ABD Başkanı Donald Trump’ın 'sekiz NATO müttefikinden gelen mallara gümrük vergisi uygulamacağını' söylemesi oldu.
Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.
ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı.
Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.
Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.
Buna karşılık ABD lideri, 1 Şubat 2026’dan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 25’e yükseltileceği açıklamıştı.