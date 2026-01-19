AB liderleri Trump'ın vergi kararının ardından olağanüstü toplanıyor

Türkiye
AB ülkelerinin liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a destek sağlayan ülkelere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararının ardından 22 Ocak Perşembe günü olağanüstü zirvede bir araya gelecek.
2026-01-19T14:58+0300
2026-01-19T14:58+0300
dünya
avrupa
ab
olağanüstü toplantı
donald trump
grönland
norveç
fransa
avrupa birliği
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı Sözcülüğünden olağanüstü zirveye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, transatlantik ilişkileri görüşmek için 22 Ocak 19.00'da özel AB Liderler Zirvesi düzenleyecek" bilgisi verildi.Costa, AB üyesi ülkelerin liderlerinin ilerleyen günlerde Grönland konusunda olağanüstü toplanacağını duyurmuştu.Trump ne demişti?ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.Grönland etrafındaki durumTrump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland'ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti. ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı. Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland'ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.Trump'ın bu açıklamaları, Grönland'ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.
grönland
norveç
fransa
14:58 19.01.2026
AB ülkelerinin liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a destek sağlayan ülkelere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararının ardından 22 Ocak Perşembe günü olağanüstü zirvede bir araya gelecek.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı Sözcülüğünden olağanüstü zirveye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, transatlantik ilişkileri görüşmek için 22 Ocak 19.00'da özel AB Liderler Zirvesi düzenleyecek" bilgisi verildi.
Costa, AB üyesi ülkelerin liderlerinin ilerleyen günlerde Grönland konusunda olağanüstü toplanacağını duyurmuştu.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.
Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Grönland etrafındaki durum

Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti. ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı.
Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.
Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.
