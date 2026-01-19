https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/cumhurbaskani-erdogan-milletin-guvenini-asla-bosa-cikarmayiz-1102860969.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Şara'yla görüştük, kendisini tebrik ettim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Şara'yla görüştük, kendisini tebrik ettim
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T19:02+0300
2026-01-19T19:02+0300
2026-01-19T19:31+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
kabine
kabine toplantısı
kabine değişikliği
kabine listesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099209705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c519ed4b508361c0b2440e694948f964.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası halka seslendi.Toplantıda iç ve dış gelişmelerin yanı sıra ekonomi, güvenlik gibi başlıkların ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Çarpık bir düzene doğru sürükleniyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bizi çekmek istedikleri sanal tartışmalara girmeyecek, vaktimizi hizmet ve eser üreterek harcamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dünyadaki bu fırtınalı dönemi kazasız atlatması için alınması gereken tedbirleri görüştük. Mevcut sorunlar giderek büyürken bunlara yenileri de ekleniyor. Hukukun gücü yerine güçlünün hukukunun egemen olduğu çarpık bir düzene doğru sürükleniyoruz'' dedi.'İran yeni bir sınamayla karşı karşıya'Dış politikaya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:'Tam entegrasyon anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli'Suriye'de yaşanan son gelişmelerden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:Atlas Çağlayan cinayetiGüngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Atlas yavrumuzu katleden canilerin gereken dersi almasını istiyoruz'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/erdogan-2002de-ic-ve-dis-hatlarda-seyahat-eden-yolcu-sayisi-yalnizca-345-milyondu-2025te-247-1102854584.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099209705_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_b0f269d461b2bd3550dba90e869a66a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı, kabine değişikliği, kabine listesi
recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı, kabine değişikliği, kabine listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Şara'yla görüştük, kendisini tebrik ettim
19:02 19.01.2026 (güncellendi: 19:31 19.01.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası halka seslendi.
Toplantıda iç ve dış gelişmelerin yanı sıra ekonomi, güvenlik gibi başlıkların ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Çocuklarımızın yarıyıl karne heyecanı yaşadığı şu günlerde biz de geçen seneye ait karnemizi milletimizin huzuruna sunduk. Türkiye'yi her alanda hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Devletimizin hizmet sancağı bugün aynı coşkuyla dalgalanıyor. Bize oy vermiş ya da vermemiş tüm vatandaşlarımızın şunu bilmesini isterim. Tüm vatandaşlarımız bizim için aynı standartlara sahiptir. Oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda yer almamıştır. Her insanımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Biz her zaman eserlerimizle konuşuyoruz. Bugün Ankara'ya yeni Türkiye'yi simgeleyen bir hizmeti kazandırmanın gururunu yaşadık. Esenboğa Havalimanı 3. pistinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu önemli yatırımın Ankaramıza kazandırılmasına emeği geçenleri tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı haftalarca susuz bırakanların insafına bırakamayız. Kendilerini dışındaki herkesi suçlayanlar bizim şehirlerimizin hizmet şevkini kıramazlar. Bu ülkede kutuplaştırma deyince kimin akla geldiği herkesin malumudur. Kimin hizmet karnesinin pekiyilerle dolu olduğu gayet bellidir. Özellikle yerel yönetim düzeyinde patlak veren skandallar son seçimlerde ne kadar isabetli tercihler yapıldığını gösteriyor. Milletimiz derin bir uçurumun kıyısından son anda dönmüştür. Anadolu irfanının ne demek olduğunu milletimiz bir kez daha göstermiştir. Gerek bölgemizde gerek ülkemizde yaşanan gelişmeler bunu gösteriyor. Sandığa iradesini gösteren vatandaşlarımız Türkiye'nin kaptan köşkünde bizlerin olmasından ötürü kendisini güvende hissediyor. 86 milyonun tamamına teşekkür ederim. İnsanlarımız bize inanmaya, güvenmeye devam etsin.
'Çarpık bir düzene doğru sürükleniyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bizi çekmek istedikleri sanal tartışmalara girmeyecek, vaktimizi hizmet ve eser üreterek harcamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dünyadaki bu fırtınalı dönemi kazasız atlatması için alınması gereken tedbirleri görüştük. Mevcut sorunlar giderek büyürken bunlara yenileri de ekleniyor. Hukukun gücü yerine güçlünün hukukunun egemen olduğu çarpık bir düzene doğru sürükleniyoruz'' dedi.
'İran yeni bir sınamayla karşı karşıya'
Dış politikaya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Rusya-Ukrayna krizi gelecek ay 5. yılına girecek. Binlerce insan öldü. Yürütülen temaslara rağmen halen bir barış yolu bulunamadı. Komşumuz İran yeni bir sınamayla karşı karşıya. Sokaklar üzerinden yazılmak istenen senaryoyu hepimiz takip ediyoruz. İnanıyoruz ki komşumuz İran bugünleri geride bırakacaktır. Türkiye olarak en başından itibaren ilkeli duruşumuzu korumaya devam ediyoruz. Bize göre sorunların çözüm adresi müzakere masasıdır. İlgili tüm tarafları diplomasiye davet ediyoruz.
'Tam entegrasyon anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli'
Suriye'de yaşanan son gelişmelerden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
Suriye'deki her gelişmeyle çok yakından ilgileniyoruz. 8 Aralık devrimiyle kavuştuğu özgürlük ortamının kalıcı olması için çaba harcıyoruz. Suriye, Suriyelilerindir. Suriye tüm kesimleriyle kardeş Suriye halkınındır. Yüz binlerce insanın hayatına mal olan 13.5 yıllık zulmün ardından tarihi bir fırsat yakalandı. Suriye halkının kardeşi, komşusu, dostu bir ülke olarak hiçbir teşebbüse müsaade etmeyiz. Tek devlet, tek ordu ilkesi bir ülkede olmazsa olmazdır. Halep'te başlayan askeri hareket dün ateşkesle sonuçlandı. Suriye ordusunun bu hassas operasyonu büyük bir hassasiyetle yönetmesi her türlü takdire şayandır. Silahlı unsurların provokasyonlarına rağmen Suriye ordusu başarılı bir sınav vermiş, haksız duruma düşecek eylemlerden kaçınmıştır. Suriye ordusu en az hasarla durumu çözüme kavuşturmuştur. Tüm bunlar Suriye'de kalıcı barış için önemli kazanımlardır. Dün Şara'yla görüştük, kendisini tebrik ettim. DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelede Türkiye'nin yanlarında olduğunu ifade ettim. Dün olduğu gibi yarın da Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında Suriye halkı durumdan memnundur. 13.5 yıl boyunca büyük acılar çeken Suriye halkı umudu yeniden kuşanmakta, artık savaş istemediğini açıkça beyan etmektedir. Kimsenin bunu görmezden gelme hakkı yoktur. Suriye'nin artık bereketli toprakları kana, acıya ve gözyaşına doymuştur. Bundan sonra ipe un sermenin zamana oynamanın kimseye faydası olmaz. Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli artık kimse yanlış hesap yapmamalıdır.
Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Atlas yavrumuzu katleden canilerin gereken dersi almasını istiyoruz'' açıklamasında bulundu.