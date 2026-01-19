Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Şara'yla görüştük, kendisini tebrik ettim

Çocuklarımızın yarıyıl karne heyecanı yaşadığı şu günlerde biz de geçen seneye ait karnemizi milletimizin huzuruna sunduk. Türkiye'yi her alanda hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Devletimizin hizmet sancağı bugün aynı coşkuyla dalgalanıyor. Bize oy vermiş ya da vermemiş tüm vatandaşlarımızın şunu bilmesini isterim. Tüm vatandaşlarımız bizim için aynı standartlara sahiptir. Oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda yer almamıştır. Her insanımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Biz her zaman eserlerimizle konuşuyoruz. Bugün Ankara'ya yeni Türkiye'yi simgeleyen bir hizmeti kazandırmanın gururunu yaşadık. Esenboğa Havalimanı 3. pistinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu önemli yatırımın Ankaramıza kazandırılmasına emeği geçenleri tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı haftalarca susuz bırakanların insafına bırakamayız. Kendilerini dışındaki herkesi suçlayanlar bizim şehirlerimizin hizmet şevkini kıramazlar. Bu ülkede kutuplaştırma deyince kimin akla geldiği herkesin malumudur. Kimin hizmet karnesinin pekiyilerle dolu olduğu gayet bellidir. Özellikle yerel yönetim düzeyinde patlak veren skandallar son seçimlerde ne kadar isabetli tercihler yapıldığını gösteriyor. Milletimiz derin bir uçurumun kıyısından son anda dönmüştür. Anadolu irfanının ne demek olduğunu milletimiz bir kez daha göstermiştir. Gerek bölgemizde gerek ülkemizde yaşanan gelişmeler bunu gösteriyor. Sandığa iradesini gösteren vatandaşlarımız Türkiye'nin kaptan köşkünde bizlerin olmasından ötürü kendisini güvende hissediyor. 86 milyonun tamamına teşekkür ederim. İnsanlarımız bize inanmaya, güvenmeye devam etsin.