Erdoğan: 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34.5 milyondu, 2025'te 247 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu, 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı" dedi. Erdoğan yeni açılan pistin ne yarar sağlayacağını anlattı ve 'Esenboğa Havalimanımızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuştu:
Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık
(Havalimanı sayısı) İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek
Hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e taşıyarak Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik"
İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek, yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde 7'nci oldu
2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu, 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı
Esenboğa'da 2024 yılında uçak trafiği yüzde 159 artışla 96 bin 910'a, yolcu trafiği ise yüzde 355 artışla 12 milyon 913 bin 753'e ulaştı
Esenboğa Havalimanımızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz
298 milyon euro yatırım değerine sahip projeyi devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik