19.01.2026, Sputnik Türkiye

Erdoğan: 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34.5 milyondu, 2025'te 247 milyonu aştı

© Utku Uçrak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. © Utku Uçrak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu, 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı" dedi. Erdoğan yeni açılan pistin ne yarar sağlayacağını anlattı ve 'Esenboğa Havalimanımızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz' ifadelerini kullandı.