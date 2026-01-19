https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/avrupa-gronland-konusunda-asiri-onlemler-alabilir-abdnin-bolgedeki-usleri-kullanmasi-yasaklanabilir-1102845014.html

Avrupa, Grönland konusunda aşırı önlemler alabilir: ABD’nin bölgedeki üsleri kullanması yasaklanabilir

Avrupa ülkelerinin, Grönland iddialarına tepki olarak ABD'nin bölgedeki askeri üsleri kullanmasını yasaklayabileceği belirtildi. 19.01.2026, Sputnik Türkiye

The Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın ülkesine katılması talebine Avrupa ülkelerinin olası tepkisini değerlendirdi.Gazetenin yazısında, “Son çare, ABD’nin Avrupa genelindeki askeri üslerinin kullanımını sınırlamak veya sona erdirmek olur” ifadesi kullanıldı.Böyle bir hamlenin, giderek artan gerilimi daha da tırmandıracağı ve Trump'ın ABD askerlerini kıtadan çekmesine neden olabileceği belirtilirken her iki tarafa göre bunu kimsenin istemediği kaydedildi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland bağlamında uygulamaya koyabileceği gümrük vergilerine karşılık olarak Almanya’nın, topraklarındaki ABD askeri üslerinin kiralarını önemli ölçüde artırabileceği öne sürülmüştü.Grönland etrafındaki durumABD Başkanı Donald Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti. ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı. Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.Buna karşılık ABD lideri, 1 Şubat 2026’dan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 25’e yükseltileceği açıklamıştı.

