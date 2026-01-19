Türkiye
Gümrük vergilerine karşılık: Almanya ülkedeki ABD askeri üslerinin kirasını artırabilir
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland bağlamında uygulamaya koyabileceği gümrük vergilerine karşılık olarak Almanya’nın, topraklarındaki ABD askeri üslerinin... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
The Times gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya’nın ABD’nin olası yeni gümrük vergilerine karşılık vermeye hazırlandığını yazdı.Haberde, “Kaynak, Almanya’nın bu üsleri kullanımı için talep ettiği kirayı önemli ölçüde artırabilir” ifadesi kullanıldı.Söz konusunun Ramstein ve Stuttgart'taki ABD üsleri olduğu belirtildi.Alman ‘Sarah Wagenknecht Birliği (BSW) - Akıl ve Adalet İçin’ partisinin dış politika uzmanı Sevim Dağdelen, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusunun ve nükleer silahlarının Almanya'dan çıkarılmasının yanı sıra, Alman topraklarına ABD füzelerinin planlanan konuşlandırılmasının durdurulması çağrısında bulunmuştu.Grönland etrafındaki durumABD Başkanı Donald Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti. ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı. Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.Buna karşılık ABD lideri, 1 Şubat 2026’dan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 25’e yükseltileceği açıklamıştı.
08:51 19.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland bağlamında uygulamaya koyabileceği gümrük vergilerine karşılık olarak Almanya’nın, topraklarındaki ABD askeri üslerinin kiralarını önemli ölçüde artırabileceği öne sürüldü.
The Times gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya’nın ABD’nin olası yeni gümrük vergilerine karşılık vermeye hazırlandığını yazdı.
Haberde, “Kaynak, Almanya’nın bu üsleri kullanımı için talep ettiği kirayı önemli ölçüde artırabilir” ifadesi kullanıldı.
Söz konusunun Ramstein ve Stuttgart'taki ABD üsleri olduğu belirtildi.
Alman ‘Sarah Wagenknecht Birliği (BSW) - Akıl ve Adalet İçin’ partisinin dış politika uzmanı Sevim Dağdelen, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusunun ve nükleer silahlarının Almanya'dan çıkarılmasının yanı sıra, Alman topraklarına ABD füzelerinin planlanan konuşlandırılmasının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Grönland etrafındaki durum

ABD Başkanı Donald Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti. ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı. Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.
Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.
Buna karşılık ABD lideri, 1 Şubat 2026’dan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 25’e yükseltileceği açıklamıştı.
