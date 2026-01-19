Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/rus-senator-perminov-trump-dunya-siyasetinin-satranc-tahtasini-altust-etti-1102843907.html
Rus Senatör Perminov: Trump, dünya siyasetinin satranç tahtasını altüst etti
Rus Senatör Perminov: Trump, dünya siyasetinin satranç tahtasını altüst etti
ABD Başkanı Trump'ın dünya siyasetinin satranç tahtasını ters çevirdiğini söyleyen Rus Senatör Perminov, 'büyülenmiş' Batı düzeninin önünde yeni kuralların... 19.01.2026
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Sergey Perminov, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ülkesine katma mücadelesini değerlendirdi.Perminov, “47. ABD Başkanı, 19. yüzyıldan beri bilinen Monroe Doktrini'nin ABD basınında ‘Donro’ doktrini olarak anılmasını çoktan sağladı. (Trump) enerjik eylemleriyle dünya siyasetinin satranç tahtasını çevirdi ve büyülenmiş Batılı düzenin önünde yeni kurallar yazıyor. Trump’a göre, 21. yüzyılda ABD'nin karşı karşıya olduğu zorlukları en iyi şekilde karşılayan kuralları yazıyor” ifadesini kullandı.21. yüzyılın ön saflardaki ülkeler için karmaşık zorluklar ortaya çıkardığını söyleyen Rus siyasetçi, bunlardan ikisinin önceliğe sahip olduğunu belirterek, “Birincisi, 21. yüzyılda gerekli olan kaynakların sağlanması. Bunların arasında tatlı su, Arktik bölgesinin kaynakları, deniz lojistiği, yani öncelikli öneme sahip kaynaklar” dedi.Politikacı, ikinci görevin ülkenin "küresel egemenlik yarışını kazanmak için çok gerekli" olan stratejik derinliğini sağlamak olduğunu kaydetti.Trump, Danimarka Krallığı’nın bir parçası olan Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiğini defalarca sürekli dile getiriyor. Danimarka ve Grönland'daki yetkililer, Washington'u adayı ele geçirmemesi konusunda uyararak, toprak bütünlüklerine saygı gösterilmesini beklediklerini belirtiyor.
09:50 19.01.2026 (güncellendi: 09:53 19.01.2026)
ABD Başkanı Trump’ın dünya siyasetinin satranç tahtasını ters çevirdiğini söyleyen Rus Senatör Perminov, ‘büyülenmiş’ Batı düzeninin önünde yeni kuralların yazıldığını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Sergey Perminov, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ülkesine katma mücadelesini değerlendirdi.
Perminov, “47. ABD Başkanı, 19. yüzyıldan beri bilinen Monroe Doktrini'nin ABD basınında ‘Donro’ doktrini olarak anılmasını çoktan sağladı. (Trump) enerjik eylemleriyle dünya siyasetinin satranç tahtasını çevirdi ve büyülenmiş Batılı düzenin önünde yeni kurallar yazıyor. Trump’a göre, 21. yüzyılda ABD'nin karşı karşıya olduğu zorlukları en iyi şekilde karşılayan kuralları yazıyor” ifadesini kullandı.
21. yüzyılın ön saflardaki ülkeler için karmaşık zorluklar ortaya çıkardığını söyleyen Rus siyasetçi, bunlardan ikisinin önceliğe sahip olduğunu belirterek, “Birincisi, 21. yüzyılda gerekli olan kaynakların sağlanması. Bunların arasında tatlı su, Arktik bölgesinin kaynakları, deniz lojistiği, yani öncelikli öneme sahip kaynaklar” dedi.
Politikacı, ikinci görevin ülkenin "küresel egemenlik yarışını kazanmak için çok gerekli" olan stratejik derinliğini sağlamak olduğunu kaydetti.
Trump, Danimarka Krallığı’nın bir parçası olan Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiğini defalarca sürekli dile getiriyor. Danimarka ve Grönland'daki yetkililer, Washington'u adayı ele geçirmemesi konusunda uyararak, toprak bütünlüklerine saygı gösterilmesini beklediklerini belirtiyor.
