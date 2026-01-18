https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/trump-gronlandi-ilhak-etmesi-durumunda-tarihe-gececek-1102835210.html

‘Trump, Grönland’ı ilhak etmesi durumunda tarihe geçecek’

18.01.2026

Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacılarından siyaset bilimci Konstantin Blohin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etmesi halinde en büyük ABD başkanlarından biri olacağını belirtti.Blohin, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Grönland, herhangi bir anlaşma olmaksızın bile ABD'nin bir parçası olursa, Trump kesinlikle ABD tarihinde en büyük başkanlardan biri olarak anılacak, zira geniş bir bölgeyi ilhak etmiş olacak. İnsanlar onun hakkında ne düşünürse düşünsün, tarihte büyük bir politikacı olarak kalacak” ifadelerini kullandı.Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.

