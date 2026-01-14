https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/trump-abdnin-gronlanda-ihtiyaci-var--1102734999.html
Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var, Altın Kubbe için hayati önemde
Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var, Altın Kubbe için hayati önemde
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, "Amerika Birleşik Devletleri’nin, ulusal güvenlik için Grönland’a ihtiyacı var. İnşa etmekte olduğumuz Altın Kubbe için hayati önemde" dedi. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T14:48+0300
2026-01-14T14:48+0300
2026-01-14T15:07+0300
dünya
amerika birleşik devletleri
abd
donald trump
grönland
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141691_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_923575c600556c62220fdd4d5dd776d8.jpg
Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland'a ihtiyacı olduğunu söyledi. Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile görüşmesi öncesinde geldi.ABD Başkanı, "Amerika Birleşik Devletleri’nin, ulusal güvenlik için Grönland’a ihtiyacı var. İnşa etmekte olduğumuz Altın Kubbe için hayati önemde" şeklinde başladığı paylaşıma şöyle devam etti: Donald Trump'ın uzun süredir dillendirdiği Grönland söylemleri, ABD tarihi açısından yeni değil. İşte çeşitli girişimler...1867-1868: İlk ABD girişimiDönemin ABD Dışişleri Bakanı William Seward, Arktik’te sınırları genişletme ve geniş bir yayılma politikanın parçası olarak Grönland’ın satın alınmasını gündeme getirdi.Seward, söz konusu bölgenin kömür başta olmak üzere doğal kaynaklar açısından zengin olduğuna dikkat çekti. Ancak, o dönemde ABD Kongresi konuyla ilgilenmedi ve bu fikir hiçbir zaman resmi bir teklife dönüşmedi.1910: Toprak takası önerisiABD’nin onuncu başkanı William Howard Taft döneminde, Amerikalı diplomatlar, Grönland’ın ABD’ye devredilmesini ve bunun karşılığında başka bölgelerde tavizler verilmesini öngören karmaşık bir toprak takası planını gündeme getirdi.Danimarka bu öneriyi reddetti ve plan rafa kalktı.1946: 100 milyonluk altın teklifiSoğuk Savaş’ın başlangıcında, dönemin ABD Başkanı Harry Truman yönetimi, stratejik önemini gerekçe göstererek Grönland’ı satın almak için Danimarka’ya resmi olarak 100 milyon dolar değerinde altın teklif etti.İkinci Dünya Savaşı sırasında, adada ABD tarafından inşa edilen bir havaalanı, Avrupa’ya giden askeri uçaklar için önemli bir yakıt ikmal noktası olarak kullanılmıştı.Danimarka, Truman’ın teklifini reddetti, ancak ABD askeri erişimini sürdürdü. Bu askeri varlık, bugün de ABD Savunma Bakanlığı’nın en kuzeydeki tesisi olan uzak Pituffik Uzay Üssü’nde devam ediyor.Askeri analist Aleksey Leonkov da geçen ay yaptığı açıklamada Avrupa'daki ekonomik krizin ortasında Danimarka'nın fazladan paraya ihtiyacı olabileceğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/fransa-gronlandda-konsolosluk-acacagini-duyurdu-1102734041.html
amerika birleşik devletleri
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141691_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_19bd7edf5117476f5cfcb7be0b43f9d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
amerika birleşik devletleri, abd, donald trump, grönland, haberler
amerika birleşik devletleri, abd, donald trump, grönland, haberler
Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var, Altın Kubbe için hayati önemde
14:48 14.01.2026 (güncellendi: 15:07 14.01.2026)
ABD Başkanı Trump, "Amerika Birleşik Devletleri’nin, ulusal güvenlik için Grönland’a ihtiyacı var. İnşa etmekte olduğumuz Altın Kubbe için hayati önemde" dedi.
Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland'a ihtiyacı olduğunu söyledi.
Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile görüşmesi öncesinde geldi.
ABD Başkanı, "Amerika Birleşik Devletleri’nin, ulusal güvenlik için Grönland’a ihtiyacı var. İnşa etmekte olduğumuz Altın Kubbe için hayati önemde" şeklinde başladığı paylaşıma şöyle devam etti:
NATO, bu sürece öncülük etmeli ve Grönland’ı almamızın yolunu açmalı.
Eğer biz almazsak, Rusya ya da Çin alır ve bu kesinlikle olmamalı.
Askei açıdan bakıldığında, büyük bir bölümünü ilk dönemimde inşa ettiğim ve şu anda yeni ve çok daha üst bir seviyeye taşıdığım Amerika Birleşik Devletleri’nin muazzam gücü olmadan NATO etkili bir güç ya da caydırıcı olamaz.
Buna yaklaşması bile mümkün değil. Bunu onlar da biliyor, ben de biliyorum.
Donald Trump'ın uzun süredir dillendirdiği Grönland söylemleri, ABD tarihi açısından yeni değil. İşte çeşitli girişimler...
1867-1868: İlk ABD girişimi
Dönemin ABD Dışişleri Bakanı William Seward, Arktik’te sınırları genişletme ve geniş bir yayılma politikanın parçası olarak Grönland’ın satın alınmasını gündeme getirdi.
Seward, söz konusu bölgenin kömür başta olmak üzere doğal kaynaklar açısından zengin olduğuna dikkat çekti. Ancak, o dönemde ABD Kongresi konuyla ilgilenmedi ve bu fikir hiçbir zaman resmi bir teklife dönüşmedi.
1910: Toprak takası önerisi
ABD’nin onuncu başkanı William Howard Taft döneminde, Amerikalı diplomatlar, Grönland’ın ABD’ye devredilmesini ve bunun karşılığında başka bölgelerde tavizler verilmesini öngören karmaşık bir toprak takası planını gündeme getirdi.
Danimarka bu öneriyi reddetti ve plan rafa kalktı.
1946: 100 milyonluk altın teklifi
Soğuk Savaş’ın başlangıcında, dönemin ABD Başkanı Harry Truman yönetimi, stratejik önemini gerekçe göstererek Grönland’ı satın almak için Danimarka’ya resmi olarak 100 milyon dolar değerinde altın teklif etti.
İkinci Dünya Savaşı sırasında, adada ABD tarafından inşa edilen bir havaalanı, Avrupa’ya giden askeri uçaklar için önemli bir yakıt ikmal noktası olarak kullanılmıştı.
Danimarka, Truman’ın teklifini reddetti, ancak ABD askeri erişimini sürdürdü. Bu askeri varlık, bugün de ABD Savunma Bakanlığı’nın en kuzeydeki tesisi olan uzak Pituffik Uzay Üssü’nde devam ediyor.
Askeri analist Aleksey Leonkov da geçen ay yaptığı açıklamada Avrupa'daki ekonomik krizin ortasında Danimarka'nın fazladan paraya ihtiyacı olabileceğini dile getirdi.