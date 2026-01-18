Margarita Simonyan, Trump'ı eski ABD başkanına benzetti: 'Lincoln gibi'

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Venezuela'ya adeta el koyan ve Grönland'ı almakta kararlı gözüken ABD Başkanı Donald Trump'ı eski ABD başkanlarıyla kıyasladı.



Rus basınına demeç veren Simonyan, “Trump, Reagan bile değil. Kennedy bile değil. Dokunduğu her şeyi yıkıp yeni bir şey yaratma hırsı açısından Trump, Lincoln gibi. Başarılı olur mu olmaz mı, orasını bilmiyorum" diye konuştu.



Bu benzerliği farklı pencerelerden değerlendiren Simonyan, "Amerikalılar için iyi mi? Amerikalılar için elbette iyi. Dünyanın geri kalanı için iyi mi? Pek sayılmaz. Zira bir şey birisi için iyiyse, bir başkası için kötüdür. Kurt doyduğunda kuzu ölür. Kuzu canlıyken ise kurt açtır" ifadelerini kullandı.



Trump'ın eylemlerinin 'çağın etiketi' açısından dünya çapında bir değişikliğe yol açtığını kaydeden Simonyan, bu durumun en son 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşandığını anımsattı. Genel Yayın Yönetmeni, "O zamanlar ne deniyordu? ‘İnsan hakları,’ ‘ifade özgürlüğü,’ ‘azınlıklara saygı'. Venezuela'daki insanların şimdi tüm bu sloganlara gözyaşları içinde nasıl güldüklerini hayal edebiliyor musunuz?” dedi.



Çağın yeni adını 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Rus şair ve yazar İvan Krılov'un bir fablından alıntıladığı bir dizeyle tanımlayan Simonyan, "Bu yıldan itibaren, çağımız şöyle adlandırılıyor: ‘Sadece aç olduğum için suçlusun.’ Sözde ‘özgür dünyanın’ lideri Donald Trump'ın onu böyle adlandırdığını söyleyebiliriz" diye konuştu.



Yaşanan tüm bu gelişmeleri kesinlikle onaylamadığını da vurgulayan Simonyan, bununla birlikte Trump'ın, ülkeyi ‘inşa eden’ Amerikalıların nesli tükenmekte olan bir türüne” ait olduğunu sözlerine ekledi.