Trump'ın Grönland hamlesi: Polk ve McKinley ile birlikte tarihe nasıl geçer?
Trump'ın Grönland hamlesi: Polk ve McKinley ile birlikte tarihe nasıl geçer?
Trump’ın Grönland’ı satın alma yönündeki girişimi sadece jeopolitik bir tuhaflık değil. Eğer bunu başarabilirse, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
14:19 18.01.2026 (güncellendi: 14:31 18.01.2026)
Trump’ın Grönland’ı satın alma yönündeki girişimi sadece jeopolitik bir tuhaflık değil. Eğer bunu başarabilirse, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük toprak genişleticilerinden biri olarak tarihe geçer ve ülkenin haritasını yeniden şekillendiren başkanların bir devamı olur.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ABD’ye katma yönündeki çıkışı, sadece tuhaf bir diplomatik hamle olarak değil, aynı zamanda ABD tarihindeki büyük toprak genişlemeleriyle kıyaslanan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Trump’ın bu hedefi hayata geçirmesi halinde adı, James K. Polk ve William McKinley gibi ülkenin sınırlarını genişleten başkanlarla birlikte anılacak:
🟠 James K. Polk (1845–1849) — Teksas’ı ilhak etti, Oregon’u ve Meksika ile yapılan savaşın ardından geniş toprakları ABD’ye kattı.
🟠 William McKinley (1897–1901) — Porto Riko, Guam ve Filipinler'in kontrolünü ele geçirerek ABD'yi sömürgeci bir güce dönüştürdü.
📍 Trump, 2,1 milyon km² büyüklüğündeki Grönland’ı ABD’ye ekleyebilir; bu da ülkeyi yüzölçümü bakımından Kanada’yı geçerek dünyanın en büyük ikinci ülkesi yapar.
🟠 Eğer McKinley ABD adalarını "kazandırdıysa", Trump da tüm bir kıta parçasını "ekleyebilir". Bu, 1867'deki Alaska'dan bu yana en büyük toprak anlaşması ve Amerika'nın yayılmacı geleneğinin modern bir devamı olurdu.