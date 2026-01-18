https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/macron-sara-ile-gorustu-suriyenin-yuruttugu-saldirilarin-devam-etmesinden-endise-duyuyoruz-1102833137.html
Macron Şara ile görüştü: 'Suriye'nin yürüttüğü saldırıların devam etmesinden endişe duyuyoruz'
18.01.2026
Suriye ordusunun SDG'ye yönelik operasyonları devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, X'teki hesabından yaptığı açıklamada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara telefonda görüştüğünü duyurdu. Macron açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile telefonda görüştüğünü açıklayarak "Suriye yetkililerinin yürüttüğü devam eden saldırıdan duyduğumuz endişeyi dile getirdim" dedi.
Suriye ordusunun SDG'ye yönelik operasyonları devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, X'teki hesabından yaptığı açıklamada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara telefonda görüştüğünü duyurdu.
Macron açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Suriye'deki gerilimin tırmanmasından ve Suriye yetkililerinin yürüttüğü devam eden saldırıdan duyduğumuz endişeyi dile getirdim.
Kalıcı bir ateşkes şart ve geçen Mart ayında yapılan görüşmelere dayanarak Suriye Demokratik Güçlerinin Suriye devletine entegrasyonu konusunda bir anlaşmaya varılmalıdır.
Suriye'nin birliği ve istikrarı buna bağlıdır."