https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/suriye-ordusunun-rakkanin-tabka-ilcesinde-kontrolu-tamamen-sagladigi-aciklandi-1102821353.html
Suriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı
Suriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı
Sputnik Türkiye
Suriye'de ordunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T10:37+0300
2026-01-18T10:37+0300
2026-01-18T10:37+0300
dünya
rakka
fırat nehri
sdg
ypg
tabka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102820791_0:200:2930:1848_1920x0_80_0_0_160a2886bffeb496c57d4c24e6ab3b0d.jpg
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Fırat Nehri'nin batısındaki Rakka kırsalında 7 köy ile örgütün Tabka'daki ana mevzisi Tabka Havaalanını alarak kontrolü sağladığı açıklanmıştı. Sabaha karşı Suriye ordusunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü ele geçirildiği duyuruldu. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı'.Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/suriye-ordusu-ikinci-asamaya-gecti-deyr-hafir-bolgesine-askerler-girmeye-basladi-ypg-geri-cekiliyor-1102807727.html
rakka
fırat nehri
tabka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102820791_101:0:2830:2047_1920x0_80_0_0_4ec47cc8e6033f11eb4f3afbbca160e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rakka, fırat nehri, sdg, ypg, tabka
rakka, fırat nehri, sdg, ypg, tabka
Suriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı
Suriye'de ordunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirildi. Ordunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü ele geçirildiği duyuruldu.
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Fırat Nehri'nin batısındaki Rakka kırsalında 7 köy ile örgütün Tabka'daki ana mevzisi Tabka Havaalanını alarak kontrolü sağladığı açıklanmıştı.
Sabaha karşı Suriye ordusunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü ele geçirildiği duyuruldu.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı'.
Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.
Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.
Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.