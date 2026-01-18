Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/suriye-ordusunun-rakkanin-tabka-ilcesinde-kontrolu-tamamen-sagladigi-aciklandi-1102821353.html
Suriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı
Suriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı
Sputnik Türkiye
Suriye'de ordunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T10:37+0300
2026-01-18T10:37+0300
dünya
rakka
fırat nehri
sdg
ypg
tabka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102820791_0:200:2930:1848_1920x0_80_0_0_160a2886bffeb496c57d4c24e6ab3b0d.jpg
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Fırat Nehri'nin batısındaki Rakka kırsalında 7 köy ile örgütün Tabka'daki ana mevzisi Tabka Havaalanını alarak kontrolü sağladığı açıklanmıştı. Sabaha karşı Suriye ordusunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü ele geçirildiği duyuruldu. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı'.Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/suriye-ordusu-ikinci-asamaya-gecti-deyr-hafir-bolgesine-askerler-girmeye-basladi-ypg-geri-cekiliyor-1102807727.html
rakka
fırat nehri
tabka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102820791_101:0:2830:2047_1920x0_80_0_0_4ec47cc8e6033f11eb4f3afbbca160e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rakka, fırat nehri, sdg, ypg, tabka
rakka, fırat nehri, sdg, ypg, tabka

Suriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı

10:37 18.01.2026
© AA / Bakr Al KasemSuriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı
Suriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
© AA / Bakr Al Kasem
Abone ol
Suriye'de ordunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirildi. Ordunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü ele geçirildiği duyuruldu.
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Fırat Nehri'nin batısındaki Rakka kırsalında 7 köy ile örgütün Tabka'daki ana mevzisi Tabka Havaalanını alarak kontrolü sağladığı açıklanmıştı.
Sabaha karşı Suriye ordusunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü ele geçirildiği duyuruldu.
© AA / Hişam Hac ÖmerSuriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı
Suriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
Suriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı
© AA / Hişam Hac Ömer
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı'.
Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.
© AA / Hişam Hac ÖmerSuriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı
Suriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
Suriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı
© AA / Hişam Hac Ömer
Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.
Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.
Suriye Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2026
TÜRKİYE
Suriye ordusu ikinci aşamaya geçti: Deyr Hafir bölgesine askerler girmeye başladı, YPG geri çekiliyor
Dün, 09:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала