Suriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı

Suriye'de ordunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle... 18.01.2026, Sputnik Türkiye

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Fırat Nehri'nin batısındaki Rakka kırsalında 7 köy ile örgütün Tabka'daki ana mevzisi Tabka Havaalanını alarak kontrolü sağladığı açıklanmıştı. Sabaha karşı Suriye ordusunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü ele geçirildiği duyuruldu. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı'.Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.

