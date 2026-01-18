https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/gaziantep-beraberligi-sonrasinda-okan-buruk-torreiradan-bize-bir-sey-gelmedi-gayet-mutlu-1102819484.html

Gaziantep beraberliği sonrasında Okan Buruk: Torreira'dan bize bir şey gelmedi, gayet mutlu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından düzenlenen... 18.01.2026, Sputnik Türkiye

Galatasaray - Gaziantep FK beraberliği ardından basına açıklama yapan Buruk, "Rakibi daha önde bekliyorduk ama rakibimiz daha dipte karşıladı. Zaman zaman 9, zaman zaman da 10 kişiyle iyi savunma yaptılar, iyi mücadele ettiler. İlk yarı girdiğimiz pozisyonlar vardı ama üretmede kendi kalitemizin altında kaldık. Burada bireysel yeteneklere iş düşüyor. Rakibin bu kadar dipte savunma yaptığı yerde öndeki oyuncularınızın yeteneği, beklerin hücuma katılımı ve hızlı oynamak önemli oluyor. Dikine, hat kıran pasları atamadık. Topla oyalandığımız anlar vardı. Ayrıca hücumda çoğalamadığımız, son pasları verecek oyuncu bulamamamız skor üretmemize engel oldu. Erken atacağımız bir gol rakibin katı savunmasını kırabilirdi ama bunu başaramadık. İkinci yarıda benzer şekilde gitti. Kaybettiğimiz toplardan pozisyonlar verdik. Şanssız bir gol yedik. Bu tür maçlarda öne geçmeniz çok önemli. Bunda çok başarılı olamadık. Rakibimiz iyi savunma yaptı. Takım halinde sadece savunmayı düşündüler, bunda da başarılı oldular. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.'Bu iniş ve çıkışlar her takımda olabilir'Buruk, teknik direktör olarak Galatasaray'a imza attığı ilk güne göre daha fazla motivasyona sahip olduğunu söyledi.Hem kendisinin hem de oyuncularının motivasyon kaybı olup olmadığının sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Motivasyon olarak ilk günden daha fazlası var. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak için çok önemli maça çıkacağız. Bu iniş ve çıkışlar her takımda olabilir. Bundan önceki senelerde de yaşadık. Bu rüzgarlar gelir geçer. Önemli olan benim ve oyuncularımın ne istediği. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Sakatlıklar, cezalar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle eksik kaldığımız dönemler oldu. Geçirdiğimiz transfer dönemi herkesi etkiliyor. Torreira ile ilgili bile birçok şey çıktı. Ondan bize bir şey gelmedi. Gayet mutlu. Onun dışında bir şey görmüyoruz. Hatta sakatlığı olmasına rağmen Fethiye'ye gelerek takımı destekledi" dedi."Taraftarımıza yüzde 100 hak veriyoruz"Okan Buruk, transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak taraftarın eleştirilerine hak verdiğini söyledi.Transfer dönemlerinin zor olduğunu aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Taraftarımıza yüzde 100 hak veriyoruz. Biraz önce başkanımız da soyunma odasına geldi. Hem bize hem de oyuncularımıza moral verdi. Taraftarımız her zaman haklı. Onların istekleri ve bu isteklere cevap vermek çok önemli. Bunun için çok çalışıyoruz. Bazen çok fazla mükemmelliyetçi davrandığımız yerler de oluyor. Transfer döneminde hep en iyisini almak istiyoruz. Bazen kulübü veriyor, oyuncu gelmek istemiyor. Bazen oyuncu gelmek istese de kulübü vermiyor. Zor bir süreç ama transfer ihtiyacımız olduğunu net biliyoruz. Bunun için de önemli çaba sarf ediyoruz. Yarın bir araya gelerek daha hızlı yol alacağız. Soru işaretlerini ortadan kaldırmak, sadece sahaya odaklanmak için bu süreci en hızlı şekilde bitirmek istiyoruz. Onun dışında hiçbir motivasyon eksikliğimiz yok." ifadelerini kullandı.Transferi en çok kendisinin ve yöneticilerin istediğini aktaran Buruk, "Üzerimizde baskı oluyor, eleştiri alıyorsunuz. Saha içine odaklanamıyorsunuz. Beni, başkanımızı ve yönetim kurulumuzu yoran bir dönem. Bir an önce imzaların atılmasını en çok biz isteriz. Ancak en iyisini ararken süre geçiyor. Devre arası transferi çok zor. Kimse iyi oyuncusunu vermek istemiyor. Ben de iyi oyuncumu bırakmam. Çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede bitirmek istiyoruz. Taraftarımız söylemlerinde haklı. Bunu biliyoruz. Bir an önce transferi bitirip rahatlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Komik ve saçma şeyler görüyoruz"Okan Buruk, sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımları, "Komik ve saçma" olarak nitelendirdi.İstanbul'da bir manavdan çıkarken çekilen görüntüsü üzerinden yapılan paylaşımların hatırlatılması üzerine Buruk, şunları söyledi:"Muslera ve Mertens, liderlikleri ve karakterleriyle bizim için önemliydi"Buruk, sezon başında takımdan ayrılan Fernando Muslera ve Dries Mertens'in eksikliğini hissettiklerini belirtti.Tecrübeli teknik adam, iki futbolcunun da takımın liderlerinden olduğunu vurgulayarak "Muslera ve Mertens, sadece oyunculıkları değil liderlikleri ve karanterleriyle bizim için önemliydi. Bu tip oyuncuların yokluğunu her zaman hissedersiniz. Onlar ayrıldı ama diğer oyuncularımın iyi niyetinden memnunum. Özellikle Türk oyuncuların soyunma odasındaki varlığı, enerjileri çok önemli. Her zaman bir süreçten geçiyorsunuz. Bunları rahat bir şekilde geçmek için onlara ihtiyaç duyabilirdik. Ancak onların olmadığı yerde diğer oyuncularla bunu kapatmaya çalışıyoruz." diye konuştu."Sezona daha fazla oyuncuyla başlayabilirdik"Sezon başında 5 önemli transfer yaptıklarını hatırlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:Okan Buruk, "Rotasyon için transferde geciktiniz mi? şeklindeki soru üzerine, "İkisi 23 yaş altında olmak üzere 4 yabancı oyuncu kontenjanımız var. Yolları ayırmaya karar verdiğiniz Yusuf Demir'i kupa maçında ilk 11 oynatmam da eleştirildi. Oyuncularla devam ermeme kararı alsanız da sizin oyuncunuz. Kullanmaya devam etmeniz gerek. Sonrasında satar veya kiralarsınız. Yusuf ile ilgili süreç devam ediyor. Alacağımız oyuncular da Galatasaray'a yakışır olmalı. Çok fazla görüşme yapılıyor. Konuşmalarımız ve hazırlıklarımız var. En kısa sürede bitirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

