Torreira için ayrılık sinyali geldi, menajeri açıkladı: 'Motivasyonunu kaybetti, evine yakın olmak istiyor'

17.01.2026 - Galatasaray'ın orta sahadaki kilit ismi Lucas Torreira için ayrılık iddiaları yeniden gündemde. Menajeri Pablo Bentancur, Brezilya'dan bir kulübün Torreira'ya...

Sarı-kırmızılıların orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira için transfer söylentileri güçleniyor. Oyuncunun menajeri Pablo Bentancur, yaptığı açıklamada Brezilya’dan bir kulübün Torreira’yı kadrosuna katmak için ciddi çaba gösterdiğini belirterek, kulüpler arasında resmi temasların olduğunu söyledi.Bentancur, “Brezilya’dan bir kulüp, Torreira’ya Galatasaray’da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçenlerde İstanbul’da kaldım” ifadelerini kullandı.“Motivasyonunu kaybetmiş durumda” vurgusuBentancur’un açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm ise Torreira’nın ruh haliyle ilgili değerlendirmesi oldu. Menajer, oyuncusunun uzun süredir ülkesinden uzakta oynadığını hatırlatarak, “Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı” dedi.Bu sözler, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bitmesini beklemeden Galatasaray’dan ayrılabileceği yorumlarını güçlendirdi.Sözleşmesi 2028’e kadar uzatılmıştıTorreira, 2022 yılında Galatasaray ile yıllık 2 milyon 750 bin Euro üzerinden 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Uruguaylı futbolcunun kontratı daha sonra Haziran 2028’e kadar uzatılırken, maaşının da 4 milyon Euro seviyesine yükseltildiği bilgisi paylaşılmıştı.Galatasaray’da savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı kuran en önemli isimlerden biri olarak görülen Torreira’nın geleceği, bu açıklamalar sonrası daha da merak edilir hale geldi.Torreira’nın hedefi Boca Juniors: “En büyük arzum”Lucas Torreira da 1 Ocak’ta Uruguay’da FIX TV’ye verdiği röportajda, Arjantin’in köklü kulüplerinden Boca Juniors ile ilgili hayalini açıkça dile getirmişti.Torreira, “Bir futbolcu olarak sahip olduğum en büyük arzu Boca’nın formasını giymek. O anı düşünmediğim tek bir gün bile yok. Gerçek bu. Boca’da oynamak için can atıyorum ama sadece benim isteğimle olmuyor, onların da beni istemesi gerekiyor. Bunun için kendimi hazırlıyorum” demişti.Galatasaray’da Torreira’nın geleceği merak konusuHem Torreira’nın Boca Juniors sözleri hem de menajer Bentancur’un Brezilya iddiası, oyuncunun Galatasaray’daki geleceğini tartışmaya açtı. Sarı-kırmızılı kulübün bu sürece nasıl yaklaşacağı ve olası bir teklifin resmiyete dökülüp dökülmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

