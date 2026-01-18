Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sara-ile-telefonda-gorustu-1102835921.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla Suriye'deki son gelişmelerle ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T23:46+0300
2026-01-18T23:48+0300
dünya
türkiye
suriye
recep tayyip erdoğan
ahmet şara
ahmed eş-şara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099383216_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2c1ec5a84d2d129ca5be8704068d5da1.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.Erdoğan görüşmede, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/disisleri-bakanligindan-suriyede-saglanan-tam-entegrasyon-anlasmasi-hakkinda-aciklama-1102835059.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099383216_155:0:1355:900_1920x0_80_0_0_c4bb63000ffe1db40fa7f7fb49b224f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan, ahmet şara, ahmed eş-şara
türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan, ahmet şara, ahmed eş-şara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü

23:46 18.01.2026 (güncellendi: 23:48 18.01.2026)
© AAAhmed Şara ve Recep Tayyip Erdoğan
Ahmed Şara ve Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla Suriye'deki son gelişmelerle ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti.
Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin geleceğinin beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
21:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала