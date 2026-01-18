https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sara-ile-telefonda-gorustu-1102835921.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla Suriye'deki son gelişmelerle ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 18.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-18T23:46+0300

2026-01-18T23:46+0300

2026-01-18T23:48+0300

dünya

türkiye

suriye

recep tayyip erdoğan

ahmet şara

ahmed eş-şara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099383216_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2c1ec5a84d2d129ca5be8704068d5da1.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.Erdoğan görüşmede, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/disisleri-bakanligindan-suriyede-saglanan-tam-entegrasyon-anlasmasi-hakkinda-aciklama-1102835059.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan, ahmet şara, ahmed eş-şara