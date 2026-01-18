https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sara-ile-telefonda-gorustu-1102835921.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla Suriye'deki son gelişmelerle ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T23:46+0300
2026-01-18T23:46+0300
2026-01-18T23:48+0300
dünya
türkiye
suriye
recep tayyip erdoğan
ahmet şara
ahmed eş-şara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099383216_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2c1ec5a84d2d129ca5be8704068d5da1.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.Erdoğan görüşmede, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/disisleri-bakanligindan-suriyede-saglanan-tam-entegrasyon-anlasmasi-hakkinda-aciklama-1102835059.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099383216_155:0:1355:900_1920x0_80_0_0_c4bb63000ffe1db40fa7f7fb49b224f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan, ahmet şara, ahmed eş-şara
türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan, ahmet şara, ahmed eş-şara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
23:46 18.01.2026 (güncellendi: 23:48 18.01.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla Suriye'deki son gelişmelerle ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti.