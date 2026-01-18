https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/disisleri-bakanligindan-suriyede-saglanan-tam-entegrasyon-anlasmasi-hakkinda-aciklama-1102835059.html

Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin geleceğinin beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin geleceğinin beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye’deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin... 18.01.2026, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün (18 Ocak) açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil, beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin tam manasıyla anlaşılmış olmasının ümit edildiğini bildirdi.Açıklamada, "Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil, beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz" ifadesine yer verildi.Açıklamada, anlaşmanın Suriye halkının yanı sıra başta Suriye'nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlaması temenni edildi.Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönemin, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçtiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, Suriye Hükümeti'nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabalarıyla ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

