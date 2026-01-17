https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/rdif-baskani-dmitriyevden-avrupalilara-trump-tavsiyesi-babanizi-kiskirtmayiniz-1102816302.html
RDIF Başkanı Dmitriyev’den Avrupalılara ‘Trump’ tavsiyesi: Babanızı kışkırtmayınız
2026-01-17T21:06+0300
2026-01-17T21:06+0300
2026-01-17T21:06+0300
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle bir dizi Avrupa ülkesine yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulaması bağlamında Avrupalıların ‘babalarını’ kışkırtmaması gerektiğini belirtti.Dmitriyev, “Trump, İngiltere, Danimarka, Fransa, Almanya, Finlandiya, Hollanda ve Norveç'e, Grönland'a asker gönderme türünden ‘tehlikeli oyunları’ nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi uyguladı. Bu oran 1 Haziran'dan itibaren yüzde 25'e çıkacak. Bu da Grönland'a gönderilen her asker için yaklaşık %1'lik bir vergi anlamına geliyor. Avrupalılar, babalarını kışkırtmamalıdır” ifadelerini kullandı.Trump daha önce, Şubat ayında Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını ve bu oranın daha sonra yüzde 25’e yükseltileceğini, tarifenin ABD’nin Grönland’ı satın almasıyla sonuçlanacak bir anlaşmaya kadar geçerli olacağını duyurmuştu.Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle bir dizi Avrupa ülkesine yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulaması bağlamında Avrupalıların ‘babalarını’ kışkırtmaması gerektiğini belirtti.
Dmitriyev, “Trump, İngiltere, Danimarka, Fransa, Almanya, Finlandiya, Hollanda ve Norveç'e, Grönland'a asker gönderme türünden ‘tehlikeli oyunları’ nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi uyguladı. Bu oran 1 Haziran'dan itibaren yüzde 25'e çıkacak. Bu da Grönland'a gönderilen her asker için yaklaşık %1'lik bir vergi anlamına geliyor. Avrupalılar, babalarını kışkırtmamalıdır” ifadelerini kullandı.
Trump daha önce, Şubat ayında Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını ve bu oranın daha sonra yüzde 25’e yükseltileceğini, tarifenin ABD’nin Grönland’ı satın almasıyla sonuçlanacak bir anlaşmaya kadar geçerli olacağını duyurmuştu.
Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.