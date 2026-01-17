https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/abd-baskani-trumptan-avrupa-ulkelerine-gumruk-vergisi-artirma-karari-gumruk-vergisi-orani-yuzde-25e-1102814468.html
ABD Başkanı Trump'tan Avrupa ülkelerine gümrük vergisi artırma kararı: Gümrük vergisi oranı yüzde 25’e yükseltilecek
ABD Başkanı Donald Trump 1 Haziran’dan itibaren Danimarka, Norveç, Almanya ve Avrupa’dan 5 ülke için gümrük vergilerini artıracak 17.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamada, 1 Haziran 2026’dan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 25’e yükseltileceği dile getirildi.Trump, Şubat ayında Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını ve bunun daha sonra yüzde 25’e yükseltileceğini, ABD’nin Grönland’ı satın almasıyla sonuçlanacak bir anlaşmaya kadar geçerli olacağını duyurdu.'ABD uzun yıllardır Danimarka ve AB’yi sübvanse etti, gümrük vergisi almadı'ABD Başkanı Trump Grönland’ı ele geçirme isteği bağlamında, ABD’nin uzun yıllar boyunca Danimarka ve tüm AB ülkelerini sübvanse ettiğini ve onlardan gümrük vergisi almadığını açıkladı.Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından, “Uzun yıllar boyunca Danimarka’yı, tüm Avrupa Birliği ülkelerini ve diğer devletleri sübvanse ettik, onlardan hiçbir gümrük vergisi veya başka bir tazminat türü almadık" diye yazdı.
2026
19:53 17.01.2026 (güncellendi: 19:56 17.01.2026)
