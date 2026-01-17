https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/abdden-latin-amerika-uzerindeki-ucuslar-icin-guvenlik-uyarisi-1102806179.html
ABD’den Latin Amerika üzerindeki uçuşlar için güvenlik uyarısı
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Güney Amerika’daki bazı deniz ve hava sahalarında uçuş güvenliğine ilişkin riskler konusunda Amerikalı havayolu şirketlerine yönelik resmi bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu’nun yanı sıra Meksika’nın uçuş bilgi bölgesinde, askeri hareketlilik ve uydu navigasyon sistemlerindeki aksamaların uçuş güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.Açıklamada, benzer güvenlik uyarılarının Panama, Kolombiya, Orta Amerika ve Pasifik Okyanusu’nun bir bölümünü de kapsadığı vurgulanarak, “Uçuş ekipleri için potansiyel riskler, hem seyir sırasında hem de varış ile kalkış etaplarında geçerliliğini koruyor” denildi.Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Yarımküre’yi Washington’ın çıkar bölgesi olarak tanımlamıştı. Daha önce Başkan Donald Trump da, Monroe Doktrini doğrultusunda Amerikan kıtalarının dış müdahaleye kapalı olduğuna dikkat çekmişti. Venezüela’daki askeri operasyonun ardından Trump, Küba ve Meksika’ya karşı yeni tehditlerde bulunmuştu.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Güney Amerika’daki bazı deniz ve hava sahalarında uçuş güvenliğine ilişkin riskler konusunda Amerikalı havayolu şirketlerine yönelik resmi bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu’nun yanı sıra Meksika’nın uçuş bilgi bölgesinde, askeri hareketlilik ve uydu navigasyon sistemlerindeki aksamaların uçuş güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.
ABD’li operatörlerin, Pasifik Okyanusu ve Kaliforniya Körfezi’ndeki Meksika hava sahası bilgi bölgesinde uçuşlarını planlarken askeri faaliyetler ile GPS sinyal karışıklıkları nedeniyle azami tedbirli olmalarını öneriyoruz.
Açıklamada, benzer güvenlik uyarılarının Panama, Kolombiya, Orta Amerika ve Pasifik Okyanusu’nun bir bölümünü de kapsadığı vurgulanarak, “Uçuş ekipleri için potansiyel riskler, hem seyir sırasında hem de varış ile kalkış etaplarında geçerliliğini koruyor” denildi.
Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Yarımküre’yi Washington’ın çıkar bölgesi olarak tanımlamıştı. Daha önce Başkan Donald Trump da, Monroe Doktrini doğrultusunda Amerikan kıtalarının dış müdahaleye kapalı olduğuna dikkat çekmişti. Venezüela’daki askeri operasyonun ardından Trump, Küba ve Meksika’ya karşı yeni tehditlerde bulunmuştu.