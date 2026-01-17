Türkiye
ABD’den Latin Amerika üzerindeki uçuşlar için güvenlik uyarısı
ABD’den Latin Amerika üzerindeki uçuşlar için güvenlik uyarısı
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Pasifik Okyanusu ve Meksika’nın hava sahası dahil olmak üzere Latin Amerika’nın bazı deniz bölgelerinde askeri faaliyet ve... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Güney Amerika’daki bazı deniz ve hava sahalarında uçuş güvenliğine ilişkin riskler konusunda Amerikalı havayolu şirketlerine yönelik resmi bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu’nun yanı sıra Meksika’nın uçuş bilgi bölgesinde, askeri hareketlilik ve uydu navigasyon sistemlerindeki aksamaların uçuş güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.Açıklamada, benzer güvenlik uyarılarının Panama, Kolombiya, Orta Amerika ve Pasifik Okyanusu’nun bir bölümünü de kapsadığı vurgulanarak, “Uçuş ekipleri için potansiyel riskler, hem seyir sırasında hem de varış ile kalkış etaplarında geçerliliğini koruyor” denildi.Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Yarımküre’yi Washington’ın çıkar bölgesi olarak tanımlamıştı. Daha önce Başkan Donald Trump da, Monroe Doktrini doğrultusunda Amerikan kıtalarının dış müdahaleye kapalı olduğuna dikkat çekmişti. Venezüela’daki askeri operasyonun ardından Trump, Küba ve Meksika’ya karşı yeni tehditlerde bulunmuştu.
ABD'den Latin Amerika üzerindeki uçuşlar için güvenlik uyarısı

00:16 17.01.2026
ABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2026
© AA
Abone ol
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Pasifik Okyanusu ve Meksika’nın hava sahası dahil olmak üzere Latin Amerika’nın bazı deniz bölgelerinde askeri faaliyet ve GPS kesintileri nedeniyle uçuşlarda risklere karşı operatörleri uyardı. Benzer uyarılar Panama, Kolombiya ve Orta Amerika için de geçerli.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Güney Amerika’daki bazı deniz ve hava sahalarında uçuş güvenliğine ilişkin riskler konusunda Amerikalı havayolu şirketlerine yönelik resmi bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu’nun yanı sıra Meksika’nın uçuş bilgi bölgesinde, askeri hareketlilik ve uydu navigasyon sistemlerindeki aksamaların uçuş güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.
ABD’li operatörlerin, Pasifik Okyanusu ve Kaliforniya Körfezi’ndeki Meksika hava sahası bilgi bölgesinde uçuşlarını planlarken askeri faaliyetler ile GPS sinyal karışıklıkları nedeniyle azami tedbirli olmalarını öneriyoruz.
Açıklamada, benzer güvenlik uyarılarının Panama, Kolombiya, Orta Amerika ve Pasifik Okyanusu’nun bir bölümünü de kapsadığı vurgulanarak, “Uçuş ekipleri için potansiyel riskler, hem seyir sırasında hem de varış ile kalkış etaplarında geçerliliğini koruyor” denildi.
Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Yarımküre’yi Washington’ın çıkar bölgesi olarak tanımlamıştı. Daha önce Başkan Donald Trump da, Monroe Doktrini doğrultusunda Amerikan kıtalarının dış müdahaleye kapalı olduğuna dikkat çekmişti. Venezüela’daki askeri operasyonun ardından Trump, Küba ve Meksika’ya karşı yeni tehditlerde bulunmuştu.
