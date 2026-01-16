https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/abdnin-kaynak-politikasi-kuresel-riskleri-artiriyor-1102803364.html

‘ABD’nin kaynak politikası küresel riskleri artırıyor’

Eski Japon parlamenter Hamada Kazuyuki, ABD’nin tek taraflı adımlarının küresel güvenlik açısından ciddi riskler yarattığını belirtti. 16.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094384812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c0112d4c487c08239888c10700d2130.jpg

Eski Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İçişleri ve İletişim Bakanlığı yetkilisi Hamada Kazuyuki, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, ABD’nin tek taraflı adımlarının uluslararası istikrarsızlığı tırmandırdığını, BM dahil küresel kurumların Washington’u frenlemekte yetersiz kaldığını söyledi. Uzmana göre, ABD’nin Venezüella ve Grönland gibi kaynak zengini bölgelere yönelik stratejileri, küresel barış için ciddi tehdit oluşturuyor.Uzman, Washington’ın özellikle Venezüella ve Grönland bağlamındaki adımlarının dünya istikrarını tehdit ettiğini vurguladı. Hamada’ya göre, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezüela, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin özel ilgi alanında. Grönland ise doğrulanmış petrol ve nadir toprak elementleri rezervleriyle, 'Amerikan kaynak kontrolünü genişletme girişiminin' bir diğer ayağını oluşturuyor.Uzman, Birleşmiş Milletler’in bu tür girişimleri resmi olarak eleştirdiğini ancak fiilen ABD’yi durduramadığını belirterek, “Hatta ABD içinde bile, Trump yönetimini gerçekten frenleyebilecek bir devlet kurumu ya da topluluk kalmamış durumda” dedi.Hamada, ABD’nin BM ile bağlantılı 66 uluslararası kuruluştan çekilme eğilimine işaret ederek, “BM fiilen işlemez hale gelirse ve ABD çok taraflı yapılardan çıkarsa, 2026 yılı tüm dünya için son derece tehlikeli ve kaotik bir yıl olabilir” uyarısında bulundu.

