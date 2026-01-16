https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/son-dakika-haberleri-almanya-savunma-bakanligi-gronland-icin-kesif-gorevi-yapilacak-1102796828.html

Almanya Savunma Bakanlığı: Grönland için keşif görevi yapılacak

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü "Grönland için Eurofighter konuşlanması mı, deniz gözetleme mi yapılacağına karar vermek için keşif görevi yapılacak"... 16.01.2026, Sputnik Türkiye

Sözcü Kenneth Harms'ın açıklaması Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker göndermesi ancak rakamların dünya kamuoyunda 'dalga konusu olmasının' ardından geldi. NATO’nun Avrupa ülkelerinin, Danimarka’nın talebi üzerine Grönland'ı ABD’ye karşı korumak için 34 asker göndermeye hazır olduğu tespit edildi. Sputnik, NATO’nun Avrupa ülkelerinin Grönland’a göndermeye hazırlandığı asker sayısını hesapladı. Toplam 34 askerin kısa süre içinde Grönland'a varması bekleniyor. Fransız medyası, artık 15 askerin adaya ulaştığını bildirirken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, takviye olarak adaya en kısa sürede kara, deniz ve hava araçlarının gönderileceğini açıkladı. Almanya’nın Danimarka’ya gönderdiği 13 asker diğer ülkelerin temsilcileriyle birlikte Grönland’a geçecek. Bu girişime katılan diğer NATO ülkeleri nispeten daha az sayıda asker gönderiyor. Norveç ve Finlandiya ikişer, İngiltere ve Hollanda da birer subay göndermeyi planlıyor. İsveç de komşusunu destekleme kararı aldı. Trump’ın Grönland planıABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti. Grönland’ın ulusal güvenlik ve “özgür dünyanın savunması” açısından kilit önemde olduğunu savunan Trump, bu hedefe ulaşmak için askeri güç kullanmayacağına dair söz vermeyi veya kendisi için Grönland mı yoksa NATO'nun mı daha önemli olduğu sorusuna kesin bir cevap vermeyi de reddetmişti.ABD Başkanı, geçen Aralık ayında, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamıştı. Landry de ABD'nin adayı ilhak etme niyetini doğrulamıştı.ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından Grönland etrafındaki gerilim tırmanmıştı. Trump, Venezuela operasyonunun ardından ABD'nin Grönland'a ihtiyacı olduğuna dair inancını yinelemişti. Bundan kısa bir süre önce, Trump'ın politikadan sorumlu danışmanı Stephen Miller’in eşi, sosyal medya platformu X paylaşımında, adanın ABD bayrağı renklerinde bir haritasını gösteren ve ‘Yakında’ başlığını taşıyan bir görsel paylaşmıştı.Tüm bunlar Grönland'da sert eleştirilere yol açmıştı. Grönland parlamentosundaki tüm partilerin liderleri Washington'ın söylemini kınayan ve ABD’ye üye olmaya karşı çıkan ortak bir bildiri yayınlamıştı. Danimarka'nın ABD Büyükelçisi Jesper Moller Sorensen de Kopenhag ve Washington'ın yakın müttefikler olduğunu hatırlatmıştı.

