Toprakla ilgili yeni sır: Ormanlar iki kat hızla yenilenebiliyor
Toprakla ilgili yeni sır: Ormanlar iki kat hızla yenilenebiliyor
Yeni bir araştırmaya göre, tropikal ormanlar yeterli azot içeren topraklarda, orman kaybından sonra iki kat daha hızlı toparlanabiliyor. Bulgular, ormanların... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
Araştırmacıların aktardığına göre, tropikal ormanların yeniden büyüme hızı yalnızca ağaçlara değil, toprağın besin içeriğine de bağlı. Özellikle azotun yeterli olduğu alanlarda, ormanların ilk yıllarda çok daha hızlı geliştiği gözlemlendi.Çalışmanın, daha önce ağaç kesimi ve tarım için temizlenmiş tropikal alanlara odaklandığı belirtildi.Azot fark yarattıAraştırmada, farklı toprak koşullarına sahip alanlar karşılaştırıldı. Sonuçlara göre, toparlanmanın ilk 10 yılında azot bulunan topraklardaki ormanlar, azot eksikliği olan alanlara kıyasla yaklaşık iki kat daha hızlı büyüdü. Fosforun tek başına aynı etkiyi yaratmadığı aktarıldı.İklim için neden önemli?Tropikal ormanların, atmosferdeki karbonu tutarak iklim değişikliğini yavaşlatmada kilit rol oynadığı hatırlatıldı. Araştırmacılar, azot eksikliği nedeniyle genç ormanların her yıl önemli miktarda karbonu depolayamadığını belirtti.Araştırmanın, University of Leeds öncülüğünde yürütüldüğü ve sonuçların Nature Communications dergisinde yayımlandığı aktarıldı.
14:58 16.01.2026
Yeni bir araştırmaya göre, tropikal ormanlar yeterli azot içeren topraklarda, orman kaybından sonra iki kat daha hızlı toparlanabiliyor. Bulgular, ormanların geri dönüşünde toprağın kritik rolünü ortaya koydu.
Araştırmacıların aktardığına göre, tropikal ormanların yeniden büyüme hızı yalnızca ağaçlara değil, toprağın besin içeriğine de bağlı. Özellikle azotun yeterli olduğu alanlarda, ormanların ilk yıllarda çok daha hızlı geliştiği gözlemlendi.
Çalışmanın, daha önce ağaç kesimi ve tarım için temizlenmiş tropikal alanlara odaklandığı belirtildi.

Azot fark yarattı

Araştırmada, farklı toprak koşullarına sahip alanlar karşılaştırıldı. Sonuçlara göre, toparlanmanın ilk 10 yılında azot bulunan topraklardaki ormanlar, azot eksikliği olan alanlara kıyasla yaklaşık iki kat daha hızlı büyüdü. Fosforun tek başına aynı etkiyi yaratmadığı aktarıldı.

İklim için neden önemli?

Tropikal ormanların, atmosferdeki karbonu tutarak iklim değişikliğini yavaşlatmada kilit rol oynadığı hatırlatıldı. Araştırmacılar, azot eksikliği nedeniyle genç ormanların her yıl önemli miktarda karbonu depolayamadığını belirtti.
Araştırmanın, University of Leeds öncülüğünde yürütüldüğü ve sonuçların Nature Communications dergisinde yayımlandığı aktarıldı.
