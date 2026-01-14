https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/bilim-insanlari-duyurdu-ay-dunyanin-atmosferinden-molekuller-cekiyor-1102733540.html

Bilim insanları duyurdu: Ay, Dünya’nın atmosferinden moleküller çekiyor

Bilim insanları duyurdu: Ay, Dünya’nın atmosferinden moleküller çekiyor

Sputnik Türkiye

Bilim insanlarına göre Güneş rüzgârları, Dünya atmosferinden kopan parçacıkları milyarlarca yıldır Ay’a taşıyor. Araştırma, Dünya’nın manyetik alanının bu... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T14:02+0300

2026-01-14T14:02+0300

2026-01-14T14:02+0300

yaşam

dünya

ay

güneş

araştırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/03/1078023396_0:28:892:530_1920x0_80_0_0_132a0d6cfaec2c657b84c085b9961aa3.jpg

Astronomlar, Dünya atmosferine ait moleküllerin milyarlarca yıldır Ay yüzeyine taşındığını ve Ay toprağına karıştığını ortaya koyan yeni bir araştırma yayımladı. Çalışmaya göre, Güneş'ten gelen yüklü parçacık akımı olan Güneş rüzgarları, Dünya atmosferinden kopardığı maddeleri uzaya sürükleyerek Ay yüzeyine kadar ulaştırıyor.Ay'ın, Dünya'dan moleküller çektiği fark edildiAraştırmanın, Apollo görevleri sırasında Ay'dan getirilen örneklerde su, karbondioksit, helyum ve azot gibi maddelerin bulunmasıyla ortaya çıkan ve onlarca yıldır tartışılan bir gizeme açıklık getirdiği aktarıldı. Daha önce bu maddelerin büyük bölümünün doğrudan Güneş kaynaklı olduğu düşünülürken, 2005 yılında Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu bileşenlerin bir kısmının Dünya'nın gençlik dönemindeki atmosferinden gelmiş olabileceğini öne sürmüştü.Dünya'nın manyetik alanı süreci kolaylaştırdıYeni çalışma ise bu aktarımın, Dünya güçlü bir manyetik alan geliştirdikten sonra da devam ettiğini gösterdi. Üstelik araştırmacılara göre Dünya’nın manyetik alanı, sanılanın aksine bu süreci durdurmak yerine kolaylaştırmış olabilir.New York’taki Rochester Üniversitesi'nde Prof. Eric Blackman, şu değerlendirmelerde bulundu:Araştırmaya göre Ay, her ay yörüngesinin belirli bir bölümünde Dünya’nın “manyetik kuyruğu” olarak adlandırılan bölgeden geçiyor. Bu sırada Dünya atmosferinden kopan parçacıklar, doğrudan Ay yüzeyine ulaşabiliyor. Atmosferi olmayan Ay’da bu maddeler yüzeye çarparak toprak tabakasına gömülüyor.Bu bağlamda, bilim insanları, Ay toprağının Dünya’nın eski atmosferine dair önemli bir kimyasal kayıt barındırabileceğini belirtti. Çalışma, Aralık ayında Nature Communications Earth & Environment dergisinde yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/arastirma-uzay-yolculugu-astronotlarin-beyninin-konumunu-degistiriyor-1102728071.html

ay

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya, ay, güneş, araştırma