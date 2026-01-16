Peskov: İtalya, Fransa ve Almanya'nın diyalog açıklamaları olumlu bir evrimi gösteriyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/peskov-italya-fransa-ve-almanyanin-diyalog-aciklamalari-olumlu-bir-evrimi-gosteriyor-1102796522.html

İtalyan, Fransız ve Alman yetkililerin Rusya'yla diyalog kurulması gerektiği yönündeki açıklamaları hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaşanan gelişmeyi olumlu bir evrim olarak gördüklerini vurguladı.Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:🔴Kremlin, Roma, Paris ve Berlin'den Rusya'yla diyalog gerektiğine dair sinyaller aldı ve bunu Batı'nın tutumlarında olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi🔴Roma, Paris ve Berlin'in diyalog konusunda açıkladıkları tutumları önemli bir değişimi işaret ediyor🔴Avrupalılar, temas kurmak için henüz Kremlin'e başvurmadı🔴Ukrayna sorununu, Avrupa güvenliğini geniş bir bağlamda ele almadan tartışma mümkün değil🔴Barış kendiliğinden sağlanamaz, farklı yönlerde ortak çabalara ihtiyaç var🔴Rusya ve ABD arasında diyalog devam ediyor, ancak Avrupa ile değil🔴Rusya, Wittkoff ve Kushner'in olası yeni ziyaretine ilgi duyuyor ve bunu bekliyor, ancak tarihler henüz belirlenmedi🔴Rusya, tüm dünyayla birlikte Grönland'daki durumun ne yönde ilerleyeceğini izleyecek'Kuzey Akım saldırılarının faillerini ortaya çıkarmanın vakti geldi'Peskov, Kuzey Akım'a yönelik sabotajlar hakkında da konuştu:🔴Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmanın ve sorumluları belirlemenin zamanı çoktan geldi🔴Kuzey Akım bombardımanlarının (https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/kuzey-akim-dogalgaz-boru-hatlarina-yonelik-teror-eylemleri-1099696422.html) arkasında kimin olduğu zaten iyi biliniyor🔍Patlamaların üzerinden yaklaşık 3.5 yıl geçti🔴Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihraç ettiği Kuzey Akım'ın iki hattında, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti🔴Batı medyası, sabotajın ‘Ukrayna yanlısı bir grup’ tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini yazmıştı 🔴Sabotajda, Rügen Adası'ndaki Brege limanına kayıtlı Andromeda adlı yelkenli yatın kullanıldığı ve yatta oktojen patlayıcı kalıntıları bulunmuştu🔴Almanya Başsavcılığı, Ukraynalı dalış eğitmeni Vladimir Juravlev hakkında tutuklama emri çıkartmıştı 🔴Svetlana ve Yevgeniy Uspenskiy adlı çiftin suç ortakları olduğu bildirilmişti

