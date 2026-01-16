Türkiye
Peskov: İtalya, Fransa ve Almanya'nın diyalog açıklamaları olumlu bir evrimi gösteriyor
Peskov: İtalya, Fransa ve Almanya'nın diyalog açıklamaları olumlu bir evrimi gösteriyor
16.01.2026
İtalyan, Fransız ve Alman yetkililerin Rusya'yla diyalog kurulması gerektiği yönündeki açıklamaları hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaşanan gelişmeyi olumlu bir evrim olarak gördüklerini vurguladı.Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:🔴Kremlin, Roma, Paris ve Berlin'den Rusya'yla diyalog gerektiğine dair sinyaller aldı ve bunu Batı'nın tutumlarında olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi🔴Roma, Paris ve Berlin'in diyalog konusunda açıkladıkları tutumları önemli bir değişimi işaret ediyor🔴Avrupalılar, temas kurmak için henüz Kremlin'e başvurmadı🔴Ukrayna sorununu, Avrupa güvenliğini geniş bir bağlamda ele almadan tartışma mümkün değil🔴Barış kendiliğinden sağlanamaz, farklı yönlerde ortak çabalara ihtiyaç var🔴Rusya ve ABD arasında diyalog devam ediyor, ancak Avrupa ile değil🔴Rusya, Wittkoff ve Kushner'in olası yeni ziyaretine ilgi duyuyor ve bunu bekliyor, ancak tarihler henüz belirlenmedi🔴Rusya, tüm dünyayla birlikte Grönland'daki durumun ne yönde ilerleyeceğini izleyecek'Kuzey Akım saldırılarının faillerini ortaya çıkarmanın vakti geldi'Peskov, Kuzey Akım'a yönelik sabotajlar hakkında da konuştu:🔴Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmanın ve sorumluları belirlemenin zamanı çoktan geldi🔴Kuzey Akım bombardımanlarının arkasında kimin olduğu zaten iyi biliniyor🔍Patlamaların üzerinden yaklaşık 3.5 yıl geçti🔴Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihraç ettiği Kuzey Akım'ın iki hattında, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti🔴Batı medyası, sabotajın 'Ukrayna yanlısı bir grup' tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini yazmıştı 🔴Sabotajda, Rügen Adası'ndaki Brege limanına kayıtlı Andromeda adlı yelkenli yatın kullanıldığı ve yatta oktojen patlayıcı kalıntıları bulunmuştu🔴Almanya Başsavcılığı, Ukraynalı dalış eğitmeni Vladimir Juravlev hakkında tutuklama emri çıkartmıştı 🔴Svetlana ve Yevgeniy Uspenskiy adlı çiftin suç ortakları olduğu bildirilmişti
Peskov: İtalya, Fransa ve Almanya'nın diyalog açıklamaları olumlu bir evrimi gösteriyor

13:47 16.01.2026
İtalya, Fransa ve Almanya'dan gelen diyalog gerekliliğiyle ilgili açıklamaları değerlendiren Peskov, bunu olumlu bir evrim olarak niteledi.
İtalyan, Fransız ve Alman yetkililerin Rusya'yla diyalog kurulması gerektiği yönündeki açıklamaları hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaşanan gelişmeyi olumlu bir evrim olarak gördüklerini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:

🔴Kremlin, Roma, Paris ve Berlin'den Rusya'yla diyalog gerektiğine dair sinyaller aldı ve bunu Batı'nın tutumlarında olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi

🔴Roma, Paris ve Berlin'in diyalog konusunda açıkladıkları tutumları önemli bir değişimi işaret ediyor

🔴Avrupalılar, temas kurmak için henüz Kremlin'e başvurmadı

🔴Ukrayna sorununu, Avrupa güvenliğini geniş bir bağlamda ele almadan tartışma mümkün değil

🔴Barış kendiliğinden sağlanamaz, farklı yönlerde ortak çabalara ihtiyaç var

🔴Rusya ve ABD arasında diyalog devam ediyor, ancak Avrupa ile değil

🔴Rusya, Wittkoff ve Kushner'in olası yeni ziyaretine ilgi duyuyor ve bunu bekliyor, ancak tarihler henüz belirlenmedi

🔴Rusya, tüm dünyayla birlikte Grönland'daki durumun ne yönde ilerleyeceğini izleyecek

'Kuzey Akım saldırılarının faillerini ortaya çıkarmanın vakti geldi'

Peskov, Kuzey Akım'a yönelik sabotajlar hakkında da konuştu:

🔴Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmanın ve sorumluları belirlemenin zamanı çoktan geldi

🔴Kuzey Akım bombardımanlarının (https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/kuzey-akim-dogalgaz-boru-hatlarina-yonelik-teror-eylemleri-1099696422.html) arkasında kimin olduğu zaten iyi biliniyor

🔍Patlamaların üzerinden yaklaşık 3.5 yıl geçti

🔴Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihraç ettiği Kuzey Akım'ın iki hattında, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti

🔴Batı medyası, sabotajın ‘Ukrayna yanlısı bir grup’ tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini yazmıştı

🔴Sabotajda, Rügen Adası'ndaki Brege limanına kayıtlı Andromeda adlı yelkenli yatın kullanıldığı ve yatta oktojen patlayıcı kalıntıları bulunmuştu

🔴Almanya Başsavcılığı, Ukraynalı dalış eğitmeni Vladimir Juravlev hakkında tutuklama emri çıkartmıştı

🔴Svetlana ve Yevgeniy Uspenskiy adlı çiftin suç ortakları olduğu bildirilmişti
