Putin: Rusya, insansız sistemlerde liderler arasına girebilir

2026-01-16T21:45+0300

2026-01-16T21:45+0300

2026-01-16T21:45+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099901586_0:0:735:413_1920x0_80_0_0_fdb584fdd3228bfee33f1937da0fe55b.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede otonom ve insansız sistemlerin geliştirilmesine yönelik bir çalışma toplantısı düzenledi. Toplantının amacının, Rusya’nın bu alandaki mevcut durumunu değerlendirmek ve atılacak yeni adımları belirlemek olduğu aktarıldı.Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya’nın bazı segmentlerde geride kaldığını belirtti.Bununla birlikte Rus lider, ülkenin sahip olduğu birikimin avantaj olduğuna vurgu yaptı:Putin, hükümete otonom çözümlerin ekonominin farklı sektörlerine entegrasyonunu hızlandırma çağrısı yaparak, “Kabine, otonom teknolojilerin hayata geçirilmesini engelleyen mevzuat ve idari bariyerleri ortadan kaldırmalı” dedi.Putin ayrıca, küçük insansız cihazların, örneğin teslimat robotlarının, gecikmeksizin hukuki çerçeveye dahil edilmesi talimatını verdi.

