Putin: Rusya, insansız sistemlerde liderler arasına girebilir
16.01.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, otonom ve insansız sistemlerin geliştirilmesine ilişkin toplantıda, ülkenin bazı alanlarda, özellikle insansız taksi teknolojilerinde geri kaldığını ancak sanayi ve insan kaynağı potansiyeli sayesinde kısa sürede liderler arasına girebileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede otonom ve insansız sistemlerin geliştirilmesine yönelik bir çalışma toplantısı düzenledi. Toplantının amacının, Rusya’nın bu alandaki mevcut durumunu değerlendirmek ve atılacak yeni adımları belirlemek olduğu aktarıldı.
Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya’nın bazı segmentlerde geride kaldığını belirtti.
Rusya, insansız sistemlerin bazı alanlarında, örneğin insansız taksi alanında, şu anda bir dizi ülkeden ciddi şekilde geri durumda.
Bununla birlikte Rus lider, ülkenin sahip olduğu birikimin avantaj olduğuna vurgu yaptı:
Rusya, insansız sistemlerin geliştirilmesinde liderler arasına girmek için gerekli sanayi altyapısına ve nitelikli kadrolara sahip.
Putin, hükümete otonom çözümlerin ekonominin farklı sektörlerine entegrasyonunu hızlandırma çağrısı yaparak, “Kabine, otonom teknolojilerin hayata geçirilmesini engelleyen mevzuat ve idari bariyerleri ortadan kaldırmalı” dedi.
Putin ayrıca, küçük insansız cihazların, örneğin teslimat robotlarının, gecikmeksizin hukuki çerçeveye dahil edilmesi talimatını verdi.