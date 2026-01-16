Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Savunma Bakanı Belousov'a cephedeki faaliyetler hakkında bilgi veren Rus komutan Kuzovlev, Kupyansk'ın tamamının kontrol altında olduğunu bildirdi. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde denetimler gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 'Zapad' (Batı) askeri grubunun komuta merkezine gitti.'Zapad' askeri grubu komutanı Orgeneral Sergey Kuzovlev, Belousov'a sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun tüm girişimlerine rağmen, Harkov Bölgesi'ndeki Kupyansk kentinin tamamının Rus tarafının kontrolü altında olduğunu belirtti.'Batı' askeri grubunun toplamda 320 kilometreyi aşan cephe hattına sahip dört istikamette de aktif taarruz operasyonlarına devam ettiğini belirten Kuzovlev, "Aralık ayında, grubun birlikleri 6 yerleşim yerini ele geçirdi: Kuçerovka, Podolı, Kurilovka, Novoplatonovka, Boguslavka ve Dibrovo. Bu, 155 kilometrekareden fazla bir alana denk geliyor. Şu anda 10 yerleşim yerini daha kurtarmak için silahlı faaliyet yürütülüyor" dedi.Savunma Bakanı Belousov, toplantının sonunda cephede askeri görevlerini yerine getirirken gösterdikleri cesaret, kahramanlık ve özveri sayesinde fark yaratan askerlere ödüllerini takdim etti.
Savunma Bakanı Belousov'a cephedeki faaliyetler hakkında bilgi veren Rus komutan Kuzovlev, Kupyansk'ın tamamının kontrol altında olduğunu bildirdi.
Özel askeri harekat bölgesinde denetimler gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 'Zapad' (Batı) askeri grubunun komuta merkezine gitti.

'Zapad' askeri grubu komutanı Orgeneral Sergey Kuzovlev, Belousov'a sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun tüm girişimlerine rağmen, Harkov Bölgesi'ndeki Kupyansk kentinin tamamının Rus tarafının kontrolü altında olduğunu belirtti.

'Batı' askeri grubunun toplamda 320 kilometreyi aşan cephe hattına sahip dört istikamette de aktif taarruz operasyonlarına devam ettiğini belirten Kuzovlev, "Aralık ayında, grubun birlikleri 6 yerleşim yerini ele geçirdi: Kuçerovka, Podolı, Kurilovka, Novoplatonovka, Boguslavka ve Dibrovo. Bu, 155 kilometrekareden fazla bir alana denk geliyor. Şu anda 10 yerleşim yerini daha kurtarmak için silahlı faaliyet yürütülüyor" dedi.

Savunma Bakanı Belousov, toplantının sonunda cephede askeri görevlerini yerine getirirken gösterdikleri cesaret, kahramanlık ve özveri sayesinde fark yaratan askerlere ödüllerini takdim etti.
