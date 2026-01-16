https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/belousov-cepheye-gitti-harkov-bolgesindeki-kupyanskin-tamami-rusyanin-kontrolunde-1102800493.html

Belousov cepheye gitti: Harkov Bölgesi'ndeki Kupyansk'ın tamamı Rusya'nın kontrolünde

Savunma Bakanı Belousov'a cephedeki faaliyetler hakkında bilgi veren Rus komutan Kuzovlev, Kupyansk'ın tamamının kontrol altında olduğunu bildirdi. 16.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102799956_0:25:1785:1029_1920x0_80_0_0_3ca4781fce257966a3989f235f8e43ec.jpg

Özel askeri harekat bölgesinde denetimler gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 'Zapad' (Batı) askeri grubunun komuta merkezine gitti.'Zapad' askeri grubu komutanı Orgeneral Sergey Kuzovlev, Belousov'a sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun tüm girişimlerine rağmen, Harkov Bölgesi'ndeki Kupyansk kentinin tamamının Rus tarafının kontrolü altında olduğunu belirtti.'Batı' askeri grubunun toplamda 320 kilometreyi aşan cephe hattına sahip dört istikamette de aktif taarruz operasyonlarına devam ettiğini belirten Kuzovlev, "Aralık ayında, grubun birlikleri 6 yerleşim yerini ele geçirdi: Kuçerovka, Podolı, Kurilovka, Novoplatonovka, Boguslavka ve Dibrovo. Bu, 155 kilometrekareden fazla bir alana denk geliyor. Şu anda 10 yerleşim yerini daha kurtarmak için silahlı faaliyet yürütülüyor" dedi.Savunma Bakanı Belousov, toplantının sonunda cephede askeri görevlerini yerine getirirken gösterdikleri cesaret, kahramanlık ve özveri sayesinde fark yaratan askerlere ödüllerini takdim etti.

