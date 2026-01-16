https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/putin-ve-netanyahudan-telefon-gorusmesi-1102794529.html

Putin ve Netanyahu'dan telefon görüşmesi

Sputnik Türkiye

ABD'nin İran'a yönelik baskıyı artırdığı dönemde Putin ve Netanyahu, bölgedeki durumu ele aldı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaparak Ortadoğu ve İran'daki durumu istişare ettiği ifade edildi.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Netanyahu, Ortadoğu ve İran'daki durumu ele alırken, Putin, bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak için siyasi ve diplomatik çabaları yoğunlaştırmaya yönelik temel yaklaşımlarından bahsetti.Devlet Başkanı, Rusya'nın arabuluculuk çabalarına devam etme ve ilgili tüm devletleri kapsayan yapıcı diyaloğu teşvik etme konusundaki istekliliğini yeniden teyit etti.

