Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/japon-uzman-abd-belirledigi-hedeflere-ulasmakta-giderek-daha-fazla-zorlaniyor-1102804033.html
Japon uzman: ABD belirlediği hedeflere ulaşmakta giderek daha fazla zorlanıyor
Japon uzman: ABD belirlediği hedeflere ulaşmakta giderek daha fazla zorlanıyor
Sputnik Türkiye
Japonya Dışişleri Bakanlığı eski Uluslararası Enformasyon Dairesi Başkanı ve eski İran Büyükelçisi Magosaki Ukeru, ABD’nin ekonomik üstünlüğünün tartışmasız... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T20:14+0300
2026-01-16T20:14+0300
dünya
abd
donald trump
washington
i̇ran
g7
japonya dışişleri bakanlığı
venezüella
ukrayna krizi
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088511696_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_b989281c7d700896270f5a8fdf8eff82.png
Sputnik’e konuşan Japon diplomat ve dış politika uzmanı Magosaki Ukeru, ABD’nin küresel ölçekte eski etkisini kaybettiğini söyledi. Ekonomik gücün artık tek merkezli olmadığını vurgulayan Magosaki, “Eskiden Amerikan iradesi dünyayı harekete geçirirdi, bugün artık durum böyle değil” ifadesini kullandı.Magosaki, Ukrayna krizi örneği üzerinden ABD’nin zayıflayan etkisini şöyle anlattı:Bu durumun nedenini 'küresel güç dengelerindeki değişime' bağlayan Magosaki, satın alma gücü paritesine göre Çin ekonomisinin ABD’yi geçtiğine dikkat çekti.Magosaki, bu tablo içinde Donald Trump’ın politikalarını da öncelikle iç kamuoyuna dönük bir gösteri olarak okumak gerektiğini vurguladı.Venezüella örneğinde ABD’nin gerçek bir rejim değişikliği sağlayamadığını kaydeden uzman, şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/abdnin-kaynak-politikasi-kuresel-riskleri-artiriyor-1102803364.html
washington
i̇ran
venezüella
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088511696_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_0d8cc1cf5a44eb0eeb8e1a8d655af056.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, washington, i̇ran, g7, japonya dışişleri bakanlığı, venezüella, ukrayna krizi, çin, joe biden
abd, donald trump, washington, i̇ran, g7, japonya dışişleri bakanlığı, venezüella, ukrayna krizi, çin, joe biden

Japon uzman: ABD belirlediği hedeflere ulaşmakta giderek daha fazla zorlanıyor

20:14 16.01.2026
© FotoğrafABD
ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Japonya Dışişleri Bakanlığı eski Uluslararası Enformasyon Dairesi Başkanı ve eski İran Büyükelçisi Magosaki Ukeru, ABD’nin ekonomik üstünlüğünün tartışmasız olmaktan çıktığını, Washington’un niyet ettiği hedeflere ulaşmakta giderek zorlandığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Japon diplomat ve dış politika uzmanı Magosaki Ukeru, ABD’nin küresel ölçekte eski etkisini kaybettiğini söyledi. Ekonomik gücün artık tek merkezli olmadığını vurgulayan Magosaki, “Eskiden Amerikan iradesi dünyayı harekete geçirirdi, bugün artık durum böyle değil” ifadesini kullandı.
Magosaki, Ukrayna krizi örneği üzerinden ABD’nin zayıflayan etkisini şöyle anlattı:

İhtilafın hemen ardından Joe Biden iki şey söyledi: ‘Putin gidecek’ ve ‘Rus ekonomisi çökecek.’ Ancak bu iki öngörünün de hiçbiri gerçekleşmedi. Bu, ABD’nin gitgide daha sık şekilde, yapmak istediğini yapamaz hale geldiğini gösteriyor.

Bu durumun nedenini 'küresel güç dengelerindeki değişime' bağlayan Magosaki, satın alma gücü paritesine göre Çin ekonomisinin ABD’yi geçtiğine dikkat çekti.
Benzer biçimde, G7 ülkelerinin toplam GSYİH’si ile G7 dışı ülkelerin GSYİH’si satın alma gücü paritesi açısından karşılaştırıldığında, G7 dışındaki ülkelerin daha güçlü hale geldiğini görüyoruz. Dünya artık Amerikan kurallarıyla yaşamıyor.
Magosaki, bu tablo içinde Donald Trump’ın politikalarını da öncelikle iç kamuoyuna dönük bir gösteri olarak okumak gerektiğini vurguladı.
Onun siyaseti her şeyden önce ABD içindeki seçmene hitap ediyor. Amaç, Amerikalı seçmenin dikkatini çekmek, onları heyecanlandırmak ve ABD’nin ‘kazandığını’ göstermek. Görünen o ki, bu ‘zaferin’ uzun vadeli olması şart da değil.
Venezüella örneğinde ABD’nin gerçek bir rejim değişikliği sağlayamadığını kaydeden uzman, şunları ekledi:
Venezüella’da ordu ve güvenlik güçleri ülke içindeki durumu tamamen kontrol ediyor; ABD siyasi sistemi değiştiremiyor. Bunun için kara birlikleri göndermek ve geniş çaplı bir savaş yürütmek gerekirdi. ABD, sembolik bir ‘gösteri’ yapabilir: bir başkanı alıp götürmek, mahkeme kurmak, kamera önünde bir tablo sergilemek. Ama bunun ötesinde, küresel ölçekte bakıldığında Venezüella’da esasen hiçbir şey değişmiyor.
Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
DÜNYA
‘ABD’nin kaynak politikası küresel riskleri artırıyor’
19:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала