Japon uzman: ABD belirlediği hedeflere ulaşmakta giderek daha fazla zorlanıyor

Venezüella’da ordu ve güvenlik güçleri ülke içindeki durumu tamamen kontrol ediyor; ABD siyasi sistemi değiştiremiyor. Bunun için kara birlikleri göndermek ve geniş çaplı bir savaş yürütmek gerekirdi. ABD, sembolik bir ‘gösteri’ yapabilir: bir başkanı alıp götürmek, mahkeme kurmak, kamera önünde bir tablo sergilemek. Ama bunun ötesinde, küresel ölçekte bakıldığında Venezüella’da esasen hiçbir şey değişmiyor.