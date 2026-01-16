https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/ukraynada-cogunluk-rusyayla-baris-anlasmasi-konusunda-referandum-yapilmasini-destekliyor-1102799432.html
Ukrayna'da çoğunluk, Rusya'yla barış anlaşması konusunda referandum yapılmasını destekliyor
Ukrayna'da çoğunluk, Rusya'yla barış anlaşması konusunda referandum yapılmasını destekliyor
16.01.2026
Kiev'deki Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen bir anket, Ukrayna halkının Rusya'yla barış anlaşması imzalanması konusunun referanduma götürülmesini desteklediğini ortaya koydu.Ankete katılanların yüzde 55'i referandum yapılması yönünde görüş belirtirken, katılımcıların sadece yüzde 32'si referanduma karşı çıktı.Ukraynalıların yüzde 13'ü kararsız olduğunu belirtti.Bu arada halkın yüzde 39'u, ABD ve Avrupa'dan ciddi güvenlik garantileri alınması karşılığında Donbass'ın tamamının Rusya'ya verilmesini desteklediklerini ifade etti.
