Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/ukraynada-cogunluk-rusyayla-baris-anlasmasi-konusunda-referandum-yapilmasini-destekliyor-1102799432.html
Ukrayna'da çoğunluk, Rusya'yla barış anlaşması konusunda referandum yapılmasını destekliyor
Ukrayna'da çoğunluk, Rusya'yla barış anlaşması konusunda referandum yapılmasını destekliyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da Rusya'ya imzalanacak olası barış anlaşması için referandum seçeneği tartışılırken son yapılan kamuoyu araştırması halkın buna nasıl baktığını... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T16:14+0300
2026-01-16T16:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
anket
referandum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/18/1053066901_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fa2df2c5f72534548be195054014c527.jpg
Kiev'deki Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen bir anket, Ukrayna halkının Rusya'yla barış anlaşması imzalanması konusunun referanduma götürülmesini desteklediğini ortaya koydu.Ankete katılanların yüzde 55'i referandum yapılması yönünde görüş belirtirken, katılımcıların sadece yüzde 32'si referanduma karşı çıktı.Ukraynalıların yüzde 13'ü kararsız olduğunu belirtti.Bu arada halkın yüzde 39'u, ABD ve Avrupa'dan ciddi güvenlik garantileri alınması karşılığında Donbass'ın tamamının Rusya'ya verilmesini desteklediklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/putin-pezeskiyanla-irandaki-durumu-ele-aldi-1102797934.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/18/1053066901_95:0:743:486_1920x0_80_0_0_a374c8ed05ee73ce0616bba2f2c79bb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, anket, referandum
rusya, ukrayna, donbass, anket, referandum

Ukrayna'da çoğunluk, Rusya'yla barış anlaşması konusunda referandum yapılmasını destekliyor

16:14 16.01.2026
© AAUkrayna - Kiev
Ukrayna - Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© AA
Abone ol
Ukrayna'da Rusya'ya imzalanacak olası barış anlaşması için referandum seçeneği tartışılırken son yapılan kamuoyu araştırması halkın buna nasıl baktığını gösterdi.
Kiev'deki Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen bir anket, Ukrayna halkının Rusya'yla barış anlaşması imzalanması konusunun referanduma götürülmesini desteklediğini ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 55'i referandum yapılması yönünde görüş belirtirken, katılımcıların sadece yüzde 32'si referanduma karşı çıktı.

Ukraynalıların yüzde 13'ü kararsız olduğunu belirtti.

Bu arada halkın yüzde 39'u, ABD ve Avrupa'dan ciddi güvenlik garantileri alınması karşılığında Donbass'ın tamamının Rusya'ya verilmesini desteklediklerini ifade etti.
Putin-Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
DÜNYA
Putin, Pezeşkiyan'la İran'daki durumu ele aldı
15:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала