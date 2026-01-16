https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/ataturkun-fotografi-karnelerden-kaldirildi-mi-bakan-tekinden-aciklama-1102793877.html

Atatürk'ün fotoğrafı karnelerden kaldırıldı mı? Bakan Tekin'den açıklama

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugünden itibaren birinci dönem karnelerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Tekin, TRT Haber'e 'karnelerden Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı' iddialarına açıklık getirdi. Bakan Tekin, şunları kaydetti:"Bu sadece biz değil, dünya artık bu yöntemle eğitim öğretim süreçlerini devam ettiriyor ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından da çok takdirle karşılandı. Aynı şekilde ilkokullarda karne uygulamasını kaldırdık; ortaokullarda ve liselerde ise karneyle beraber gelişim raporu ayrıca yürüyor.Şimdi bugünlerde bu konunun çok tartışılmasının sebebi muhalefet partisi... Ya ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine, maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz.Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk’ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum; bu açık bir niyet okuyuculuğudur.'Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler'Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama, bu da karnemiz. Şimdi karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak, ben açıkçası Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bir açıklamasını dinlemiştim. Demişti ki; 'Atatürk'ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz, artık bunu yapmayacağız.' demişti. Ben gerçekten ümitlenmiştim ama maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hala aynı mantıkla hareket ediyor.Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk’e saygı duyuyoruz, Atatürk’ü seviyoruz. Çocuklarımızın da atalarına saygılı, cumhuriyet değerlerine saygılı bir biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çok basit bir siyaset; kamuoyunda 'asrın hırsızlığı' diye bilinen görünen bir şeyi saklamak için bu kadar sığ düşünmemeleri lazım, bu kadar sığ yaklaşmamaları lazım. Ben bunu da sizin vesilenizle bir kez daha ifade etmiş olayım.Ara tatil kalkacak mı?Ara tatil konusuna değinen Bakan Tekin şunları söyledi:"Bahsettiğiniz konuya gelince, sorduğunuz soruya gelince biz 2023’ten itibaren attığımız her adımı öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla, velilerle, kamuoyundaki paydaşlarımızla istişare halinde yürütmeye çaba sarf ediyoruz.Aldığımız bütün kararların arka planında çok kapsamlı bir alan araştırması, istişare süreci var. Ara tatillerle ilgili olarak da bu bahsettiğim paydaşlarımızdan karşı olanlar var, taraftar olanlar var. Biz de bununla ilgili analizlerimizi yapıyoruz. Dediğim gibi bakanlıktaki eğitim öğretim dairelerimizden izleme ve değerlendirme daire başkanlıklarımız var. Onlar bu konudaki değerlendirmeleri yapıyorlar.Art niyetli bazı kişiler bizim bu söylediklerimizi cümlenin son kısmını alarak değerlendiriyorlar. Sanki biz sadece kamuoyuyla danışıyormuşuz gibi algılıyorlar. Bu çok art niyetli bir yaklaşım.Biz eğitimin bütün paydaşlarıyla, öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla zaten konuşuyoruz, pedagojik ve akademik anlamda bunun artılarını ve eksilerini tartışıyoruz ama diğer paydaşlarla da görüşüyoruz. Henüz verilmiş bir kararımız yok, bu konu gündemimizde."

