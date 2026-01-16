https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/hademelikten-yoneticilige-yukseldi-universitede-sahte-diploma-skandali-1102792293.html

Hademelikten yöneticiliğe yükseldi: Üniversitede sahte diploma skandalı

Hademelikten yöneticiliğe yükseldi: Üniversitede sahte diploma skandalı

Sputnik Türkiye

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bir personelin, kurumun dijital sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak sahte diploma edindiği ve bu yolla idari bir... 16.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-16T11:51+0300

2026-01-16T11:51+0300

2026-01-16T11:51+0300

türki̇ye

hademe

çanakkale

çanakkale onsekiz mart üniversitesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075105566_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1119ef20e79203f024b63cca8fd02e6.jpg

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan bir personelin, üniversitenin bilgi sistemlerine izinsiz giriş yaparak akademik kaydını sahte biçimde oluşturduğu ve bu kayıt üzerinden diploma aldığı ileri sürüldü. İddiaya göre söz konusu işlem, kişinin idari bir pozisyona atanmasının da önünü açtı.İddiaların merkezinde dijital sistemler varÜniversite kaynaklarına yansıyan bilgilere göre şüpheli, kendisini üniversite sınavını kazanmış ve eğitimini tamamlamış gibi gösteren kayıtlar oluşturdu. Bu kayıtlar üzerinden düzenlenen sahte diploma sayesinde, hademelik görevinden mali işler koordinatörlüğü benzeri bir idari pozisyona yükseldiği iddia ediliyor. Olay, iç denetim ve ihbarlar sonrasında ortaya çıktı.Personel açığa alındı, inceleme başlatıldıGelişmeler üzerine ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Çanakkale’deki üniversitede yürütülen inceleme sürecinde, bilgi güvenliği, personel atamaları ve akademik kayıt sistemleri mercek altına alındı. Benzer olayların Türkiye’de daha önce de gündeme gelmesi, dijital altyapı güvenliğini yeniden tartışmaya açtı.Üniversiteden mesajÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulduğu duyuruldu. Açıklamada, usulsüzlüğe karışanlar ile görevini ihmal edenler hakkında en ağır idari yaptırımların uygulanacağı, gerekli görülmesi halinde adli mercilere suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı. Üniversite yönetimi, sürecin şeffaflıkla yürütüleceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/cumhurbaskani-erdogandan-devlet-denetleme-kuruluna-talimat-sahte-diploma-olayina-inceleme-1100236613.html

türki̇ye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hademe, çanakkale, çanakkale onsekiz mart üniversitesi