https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/hademelikten-yoneticilige-yukseldi-universitede-sahte-diploma-skandali-1102792293.html
Hademelikten yöneticiliğe yükseldi: Üniversitede sahte diploma skandalı
Hademelikten yöneticiliğe yükseldi: Üniversitede sahte diploma skandalı
Sputnik Türkiye
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bir personelin, kurumun dijital sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak sahte diploma edindiği ve bu yolla idari bir... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T11:51+0300
2026-01-16T11:51+0300
2026-01-16T11:51+0300
türki̇ye
hademe
çanakkale
çanakkale onsekiz mart üniversitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075105566_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1119ef20e79203f024b63cca8fd02e6.jpg
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan bir personelin, üniversitenin bilgi sistemlerine izinsiz giriş yaparak akademik kaydını sahte biçimde oluşturduğu ve bu kayıt üzerinden diploma aldığı ileri sürüldü. İddiaya göre söz konusu işlem, kişinin idari bir pozisyona atanmasının da önünü açtı.İddiaların merkezinde dijital sistemler varÜniversite kaynaklarına yansıyan bilgilere göre şüpheli, kendisini üniversite sınavını kazanmış ve eğitimini tamamlamış gibi gösteren kayıtlar oluşturdu. Bu kayıtlar üzerinden düzenlenen sahte diploma sayesinde, hademelik görevinden mali işler koordinatörlüğü benzeri bir idari pozisyona yükseldiği iddia ediliyor. Olay, iç denetim ve ihbarlar sonrasında ortaya çıktı.Personel açığa alındı, inceleme başlatıldıGelişmeler üzerine ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Çanakkale’deki üniversitede yürütülen inceleme sürecinde, bilgi güvenliği, personel atamaları ve akademik kayıt sistemleri mercek altına alındı. Benzer olayların Türkiye’de daha önce de gündeme gelmesi, dijital altyapı güvenliğini yeniden tartışmaya açtı.Üniversiteden mesajÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulduğu duyuruldu. Açıklamada, usulsüzlüğe karışanlar ile görevini ihmal edenler hakkında en ağır idari yaptırımların uygulanacağı, gerekli görülmesi halinde adli mercilere suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı. Üniversite yönetimi, sürecin şeffaflıkla yürütüleceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/cumhurbaskani-erdogandan-devlet-denetleme-kuruluna-talimat-sahte-diploma-olayina-inceleme-1100236613.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075105566_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_09cb9aaf68eef3feea1e59c6ac249ddb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hademe, çanakkale, çanakkale onsekiz mart üniversitesi
hademe, çanakkale, çanakkale onsekiz mart üniversitesi
Hademelikten yöneticiliğe yükseldi: Üniversitede sahte diploma skandalı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bir personelin, kurumun dijital sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak sahte diploma edindiği ve bu yolla idari bir göreve yükseldiği öne sürüldü. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ilgili personel açığa alındı, üniversite yönetimi kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan bir personelin, üniversitenin bilgi sistemlerine izinsiz giriş yaparak akademik kaydını sahte biçimde oluşturduğu ve bu kayıt üzerinden diploma aldığı ileri sürüldü. İddiaya göre söz konusu işlem, kişinin idari bir pozisyona atanmasının da önünü açtı.
İddiaların merkezinde dijital sistemler var
Üniversite kaynaklarına yansıyan bilgilere göre şüpheli, kendisini üniversite sınavını kazanmış ve eğitimini tamamlamış gibi gösteren kayıtlar oluşturdu. Bu kayıtlar üzerinden düzenlenen sahte diploma sayesinde, hademelik görevinden mali işler koordinatörlüğü benzeri bir idari pozisyona yükseldiği iddia ediliyor. Olay, iç denetim ve ihbarlar sonrasında ortaya çıktı.
Personel açığa alındı, inceleme başlatıldı
Gelişmeler üzerine ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Çanakkale’deki üniversitede yürütülen inceleme sürecinde, bilgi güvenliği, personel atamaları ve akademik kayıt sistemleri mercek altına alındı. Benzer olayların Türkiye’de daha önce de gündeme gelmesi, dijital altyapı güvenliğini yeniden tartışmaya açtı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulduğu duyuruldu. Açıklamada, usulsüzlüğe karışanlar ile görevini ihmal edenler hakkında en ağır idari yaptırımların uygulanacağı, gerekli görülmesi halinde adli mercilere suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı. Üniversite yönetimi, sürecin şeffaflıkla yürütüleceğini belirtti.