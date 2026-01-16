Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/hademelikten-yoneticilige-yukseldi-universitede-sahte-diploma-skandali-1102792293.html
Hademelikten yöneticiliğe yükseldi: Üniversitede sahte diploma skandalı
Hademelikten yöneticiliğe yükseldi: Üniversitede sahte diploma skandalı
Sputnik Türkiye
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bir personelin, kurumun dijital sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak sahte diploma edindiği ve bu yolla idari bir... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T11:51+0300
2026-01-16T11:51+0300
türki̇ye
hademe
çanakkale
çanakkale onsekiz mart üniversitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075105566_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1119ef20e79203f024b63cca8fd02e6.jpg
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan bir personelin, üniversitenin bilgi sistemlerine izinsiz giriş yaparak akademik kaydını sahte biçimde oluşturduğu ve bu kayıt üzerinden diploma aldığı ileri sürüldü. İddiaya göre söz konusu işlem, kişinin idari bir pozisyona atanmasının da önünü açtı.İddiaların merkezinde dijital sistemler varÜniversite kaynaklarına yansıyan bilgilere göre şüpheli, kendisini üniversite sınavını kazanmış ve eğitimini tamamlamış gibi gösteren kayıtlar oluşturdu. Bu kayıtlar üzerinden düzenlenen sahte diploma sayesinde, hademelik görevinden mali işler koordinatörlüğü benzeri bir idari pozisyona yükseldiği iddia ediliyor. Olay, iç denetim ve ihbarlar sonrasında ortaya çıktı.Personel açığa alındı, inceleme başlatıldıGelişmeler üzerine ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Çanakkale’deki üniversitede yürütülen inceleme sürecinde, bilgi güvenliği, personel atamaları ve akademik kayıt sistemleri mercek altına alındı. Benzer olayların Türkiye’de daha önce de gündeme gelmesi, dijital altyapı güvenliğini yeniden tartışmaya açtı.Üniversiteden mesajÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulduğu duyuruldu. Açıklamada, usulsüzlüğe karışanlar ile görevini ihmal edenler hakkında en ağır idari yaptırımların uygulanacağı, gerekli görülmesi halinde adli mercilere suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı. Üniversite yönetimi, sürecin şeffaflıkla yürütüleceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/cumhurbaskani-erdogandan-devlet-denetleme-kuruluna-talimat-sahte-diploma-olayina-inceleme-1100236613.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075105566_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_09cb9aaf68eef3feea1e59c6ac249ddb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hademe, çanakkale, çanakkale onsekiz mart üniversitesi
hademe, çanakkale, çanakkale onsekiz mart üniversitesi

Hademelikten yöneticiliğe yükseldi: Üniversitede sahte diploma skandalı

11:51 16.01.2026
© AAÜniversite
Üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
© AA
Abone ol
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bir personelin, kurumun dijital sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak sahte diploma edindiği ve bu yolla idari bir göreve yükseldiği öne sürüldü. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ilgili personel açığa alındı, üniversite yönetimi kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan bir personelin, üniversitenin bilgi sistemlerine izinsiz giriş yaparak akademik kaydını sahte biçimde oluşturduğu ve bu kayıt üzerinden diploma aldığı ileri sürüldü. İddiaya göre söz konusu işlem, kişinin idari bir pozisyona atanmasının da önünü açtı.

İddiaların merkezinde dijital sistemler var

Üniversite kaynaklarına yansıyan bilgilere göre şüpheli, kendisini üniversite sınavını kazanmış ve eğitimini tamamlamış gibi gösteren kayıtlar oluşturdu. Bu kayıtlar üzerinden düzenlenen sahte diploma sayesinde, hademelik görevinden mali işler koordinatörlüğü benzeri bir idari pozisyona yükseldiği iddia ediliyor. Olay, iç denetim ve ihbarlar sonrasında ortaya çıktı.

Personel açığa alındı, inceleme başlatıldı

Gelişmeler üzerine ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Çanakkale’deki üniversitede yürütülen inceleme sürecinde, bilgi güvenliği, personel atamaları ve akademik kayıt sistemleri mercek altına alındı. Benzer olayların Türkiye’de daha önce de gündeme gelmesi, dijital altyapı güvenliğini yeniden tartışmaya açtı.

Üniversiteden mesaj

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulduğu duyuruldu. Açıklamada, usulsüzlüğe karışanlar ile görevini ihmal edenler hakkında en ağır idari yaptırımların uygulanacağı, gerekli görülmesi halinde adli mercilere suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı. Üniversite yönetimi, sürecin şeffaflıkla yürütüleceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Denetleme Kurulu'na talimat: Sahte diploma olayına inceleme
16 Ekim 2025, 14:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала