Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bin 300’den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300’den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T13:14+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.310 askerini etkisiz hale getirdi, ikisi tank 25 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna’daki silahlı oluşumları besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerler, komuta merkezleri ve ayrıca 162 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Ukrayna ordusuna ait 5 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi, iki adet Neptun güdümlü füze ve 265 uçak tipi İHA engellendi.Daha önce Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Kiev rejiminin, Rus ordusunun ilerleyişini durdurma girişiminde kayıpları görmezden geldiğini ve başarısız olduğunu vurgulamıştı.

