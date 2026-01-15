https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-bin-300den-fazla-ukraynali-militan-etkisiz-hale-getirildi-1102765402.html
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bin 300’den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bin 300’den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300’den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T13:14+0300
2026-01-15T13:14+0300
2026-01-15T13:15+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102764908_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_33323fbdb7602f06bf2aead7c4e8c3b8.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.310 askerini etkisiz hale getirdi, ikisi tank 25 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna’daki silahlı oluşumları besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerler, komuta merkezleri ve ayrıca 162 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Ukrayna ordusuna ait 5 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi, iki adet Neptun güdümlü füze ve 265 uçak tipi İHA engellendi.Daha önce Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Kiev rejiminin, Rus ordusunun ilerleyişini durdurma girişiminde kayıpları görmezden geldiğini ve başarısız olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/iranli-uzman-izadi-abd-irani-ikinci-bir-libyaya-donusturmek-istiyor-1102763830.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102764908_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3e4f33cc53eba23b62ba6d8a29990a58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bin 300’den fazla Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi
13:14 15.01.2026 (güncellendi: 13:15 15.01.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bin 300’den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.310 askerini etkisiz hale getirdi, ikisi tank 25 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Ukrayna’daki silahlı oluşumları besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı yerler, komuta merkezleri ve ayrıca 162 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Ukrayna ordusuna ait 5 güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi, iki adet Neptun güdümlü füze ve 265 uçak tipi İHA engellendi.
Daha önce Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Kiev rejiminin
, Rus ordusunun ilerleyişini durdurma girişiminde kayıpları görmezden geldiğini ve başarısız olduğunu vurgulamıştı
.