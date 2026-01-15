İranlı uzman İzadi: ABD, İran'ı ikinci bir Libya'ya dönüştürmek istiyor

ABD ve Siyonist rejim hâlâ savaşçı bir ruha sahip. İran'a bir kez saldırdılar ve hedeflerine (mevcut İran hükümetini devirmek) ulaşamadılar. Oysa üç yıl daha başkanlık yapacak olan Trump'ın, hedeflerine ulaşmak için başka planları ve senaryoları var. Bunlardan bazıları son iki haftada İran'da kaos ve huzursuzluk yaratılarak hayata geçirildi. Onlar (ABD ve İsrail), Libya deneyimini İran'da tekrarlamak ve insan haklarını koruma bahanesiyle aynı tarzda (Libya'daki gibi) İran'a saldırmak istiyorlar. Ancak İran ve (Muammer Kaddafi liderliğindeki) Libya arasında iki büyük fark var. Birincisi, (Kaddafi liderliğindeki) Libya hükümeti bir askeri darbe sonucu ortaya çıkarken, İran hükümetinin oluşumu İslam Devrimi'ne, yani İran halkının iradesinin barışçıl ifadesine dayanıyor. İkincisi, İran halkı Libya deneyimini gördü ve Amerikalıların insan haklarına kesinlikle saygı duymadığını, müttefikleri İsrail'in Gazze'de yetmiş binden fazla insanı öldürerek soykırım yapmasına izin verdiklerini anladı. Dolayısıyla, İranlıların Libya deneyimi göz önüne alındığında sahip oldukları siyasi bilgi, bir zamanlar Libya'da var olan bilgiden daha üstün.