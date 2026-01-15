İranlı uzman İzadi: ABD, İran'ı ikinci bir Libya'ya dönüştürmek istiyor
12:48 15.01.2026 (güncellendi: 12:49 15.01.2026)
© AP Photo / Vahid Salemi
İran’a yönelik askeri senaryonun kaçınılmaz olduğunu söyleyen İzadi, ABD ve İsrail’in İran’da Libya senaryosunu tekrarlamak istediğini belirtti.
Tahran Üniversitesi’nden siyaset bilimcisi Fuad İzadi, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin İran’a askeri müdahale olasılığını değerlendirdi.
Askeri çatışmanın kaçınılmaz olduğunu kaydeden uzman, ABD’nin geçen yılın haziran ayında İran’a düzenlediği saldırıda 1.200’den fazla askerin hayatını kaybettiğini anımsatarak bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
ABD ve Siyonist rejim hâlâ savaşçı bir ruha sahip. İran'a bir kez saldırdılar ve hedeflerine (mevcut İran hükümetini devirmek) ulaşamadılar. Oysa üç yıl daha başkanlık yapacak olan Trump'ın, hedeflerine ulaşmak için başka planları ve senaryoları var. Bunlardan bazıları son iki haftada İran'da kaos ve huzursuzluk yaratılarak hayata geçirildi. Onlar (ABD ve İsrail), Libya deneyimini İran'da tekrarlamak ve insan haklarını koruma bahanesiyle aynı tarzda (Libya'daki gibi) İran'a saldırmak istiyorlar. Ancak İran ve (Muammer Kaddafi liderliğindeki) Libya arasında iki büyük fark var. Birincisi, (Kaddafi liderliğindeki) Libya hükümeti bir askeri darbe sonucu ortaya çıkarken, İran hükümetinin oluşumu İslam Devrimi'ne, yani İran halkının iradesinin barışçıl ifadesine dayanıyor. İkincisi, İran halkı Libya deneyimini gördü ve Amerikalıların insan haklarına kesinlikle saygı duymadığını, müttefikleri İsrail'in Gazze'de yetmiş binden fazla insanı öldürerek soykırım yapmasına izin verdiklerini anladı. Dolayısıyla, İranlıların Libya deneyimi göz önüne alındığında sahip oldukları siyasi bilgi, bir zamanlar Libya'da var olan bilgiden daha üstün.
Uzman, Batı medyasındaki haberlere işaret ederek, ABD'nin İran'a komşu ülkelerdeki bazı üslerinden askeri birliklerini tahliye ettikten sonra denizaltılarını kullanarak füze hava saldırıları düzenleyebileceği tahmininde bulunarak şunu dedi:
Evet, ABD'nin böyle bir imkanı var. Ancak, İran'a tekrar saldırmak büyük bir hata olur. İranlı yetkililer bu sefer [herhangi bir saldırganlık eylemine karşı] daha ciddi karşılık vermeye karar verdi. Bu nedenle ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırısı bölgede büyük, tam ölçekli bir savaşa yol açar. Amerikalılar Haziran [2025] hatasını tekrarlamaya karar verirlerse, bu sefer çok yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacaklar.