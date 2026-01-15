https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/gerasimov-rus-ordusu-tum-istikametlerde-ilerliyor-1102752718.html
Gerasimov: Rus ordusu tüm istikametlerde ilerliyor
Gerasimov: Rus ordusu tüm istikametlerde ilerliyor
15.01.2026
Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat bölgesinin Dnepropetrovsk istikametinde faaliyet gösteren ‘Tsentr’ Askeri Grubu’na bağlı birlik ve birimleri denetledi.Gerasimov, ‘Tsentr’ Askeri Grubu komutanları ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, “Birleşik Kuvvetler birliklerinin ve askeri birimlerinin taarruzu neredeyse her istikamette devam ediyor” ifadesini kullandı.
Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat bölgesinin Dnepropetrovsk istikametinde faaliyet gösteren ‘Tsentr’ Askeri Grubu’na bağlı birlik ve birimleri denetledi.
Gerasimov, ‘Tsentr’ Askeri Grubu komutanları ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, “Birleşik Kuvvetler birliklerinin ve askeri birimlerinin taarruzu neredeyse her istikamette devam ediyor” ifadesini kullandı.