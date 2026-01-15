Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Gerasimov: Rus ordusu tüm istikametlerde ilerliyor
Gerasimov: Rus ordusu tüm istikametlerde ilerliyor
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rus ordusunun özel askeri harekatın tüm istikametlerinde ilerlemeye devam ettiğini belirtti. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T08:17+0300
2026-01-15T08:17+0300
Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat bölgesinin Dnepropetrovsk istikametinde faaliyet gösteren ‘Tsentr’ Askeri Grubu’na bağlı birlik ve birimleri denetledi.Gerasimov, ‘Tsentr’ Askeri Grubu komutanları ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, “Birleşik Kuvvetler birliklerinin ve askeri birimlerinin taarruzu neredeyse her istikamette devam ediyor” ifadesini kullandı.
Gerasimov: Rus ordusu tüm istikametlerde ilerliyor

08:17 15.01.2026
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rus ordusunun özel askeri harekatın tüm istikametlerinde ilerlemeye devam ettiğini belirtti.
Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat bölgesinin Dnepropetrovsk istikametinde faaliyet gösteren ‘Tsentr’ Askeri Grubu’na bağlı birlik ve birimleri denetledi.
Gerasimov, ‘Tsentr’ Askeri Grubu komutanları ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, “Birleşik Kuvvetler birliklerinin ve askeri birimlerinin taarruzu neredeyse her istikamette devam ediyor” ifadesini kullandı.
UKRAYNA KRİZİ
