Gerasimov: Rus ordusu tüm istikametlerde ilerliyor

Gerasimov: Rus ordusu tüm istikametlerde ilerliyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rus ordusunun özel askeri harekatın tüm istikametlerinde ilerlemeye devam ettiğini belirtti. 15.01.2026

Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat bölgesinin Dnepropetrovsk istikametinde faaliyet gösteren ‘Tsentr’ Askeri Grubu’na bağlı birlik ve birimleri denetledi.Gerasimov, ‘Tsentr’ Askeri Grubu komutanları ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, “Birleşik Kuvvetler birliklerinin ve askeri birimlerinin taarruzu neredeyse her istikamette devam ediyor” ifadesini kullandı.

