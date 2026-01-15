https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/mersin-limaninda-operasyon-yaklasik-300-kg-kokain-ele-gecirildi-1102753319.html

Mersin Limanı'nda operasyon: Yaklaşık 300 kg kokain ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu. 15.01.2026, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin Limanı'nda yapılan operasyonla ilgili "Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak" açıklamasını yaptı. Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarıyla ilgili şunları kaydetti:

