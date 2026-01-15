Türkiye
Mersin Limanı'nda operasyon: Yaklaşık 300 kg kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'nda operasyon: Yaklaşık 300 kg kokain ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T09:03+0300
2026-01-15T09:03+0300
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin Limanı'nda yapılan operasyonla ilgili "Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak" açıklamasını yaptı. Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarıyla ilgili şunları kaydetti:
09:03 15.01.2026
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin Limanı'nda yapılan operasyonla ilgili "Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak" açıklamasını yaptı.
Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda 298 kg kokain ele geçirdik.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya’dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kg kokain ele geçirildi.

Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak"

