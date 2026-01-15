https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/istanbul-merkezli-13-ilde-feto-operasyonu-14-supheli-tutuklandi-1102748799.html
İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı
02:20 15.01.2026 (güncellendi: 02:21 15.01.2026)
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı, 29 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 8 şüpheliyse serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, 43'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik 14 şüphelinin tutuklanmasına, 29 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 23'ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, 28'inin özel sektörde çalıştığı belirlenmişti.
Şüphelilerin, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı beyanı olduğu ve ardışık aranmalarının bulunduğu tespit edilmişti.