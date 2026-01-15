Jandarmaya hakarete soruşturma: AK Partili isimlerden sert tepki

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/jandarmaya-hakarete-sorusturma-ak-partili-isimlerden-sert-tepki-1102779617.html
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bazı CHP'li yöneticilerin jandarma personeline yönelik mukavemet ve hakaret içerdiği belirtilen eylemleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hakarete sert tepki gösterdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, yerleşkede jandarma personeline karşı gerçekleştirilen ve mukavemetle hakaret teşkil eden eylemler hakkında resen soruşturma açıldığı bildirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs… Siz; vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz? Arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını yalnız mı sanıyorsunuz? O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız? Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz. Ne kadar saklasanız da içinizdeki kötülük dışarı vuruyor. Çünkü insanın dili kalbinde olanın tercümanıdır'' dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya paylaşımında, ''CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz. Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır. “Saldırganlık” bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir'' paylaşımında bulundu.