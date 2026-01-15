Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/ibb-sorusturmasi-derya-cayirgan-hakkinda-karar-aciklandi-1102777522.html
İBB soruşturması: Derya Çayırgan hakkında karar açıklandı
İBB soruşturması: Derya Çayırgan hakkında karar açıklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan serbest bırakıldı. 15.01.2026
2026-01-15T17:29+0300
2026-01-15T17:29+0300
İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan, İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Çayırgan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
türki̇ye
İBB soruşturması: Derya Çayırgan hakkında karar açıklandı

17:29 15.01.2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan, İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Çayırgan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TÜRKİYE
