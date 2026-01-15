https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/ibb-sorusturmasi-derya-cayirgan-hakkinda-karar-aciklandi-1102777522.html
İBB soruşturması: Derya Çayırgan hakkında karar açıklandı
İBB soruşturması: Derya Çayırgan hakkında karar açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan serbest bırakıldı. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T17:29+0300
2026-01-15T17:29+0300
2026-01-15T17:29+0300
türki̇ye
türkiye
derya çayırgan
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102777336_0:15:548:323_1920x0_80_0_0_5e762b01f33ecfb577ff1d004f88727a.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan, İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Çayırgan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/unlulere-uyusturucu-sorusturmasinda-yeni-gozaltilar-derya-cayirgan-dahil-13-kisi-gozaltina-alindi-1102758084.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102777336_0:15:548:426_1920x0_80_0_0_50d95cb474307e684b9b2a2238a777d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, derya çayırgan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
türkiye, derya çayırgan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
İBB soruşturması: Derya Çayırgan hakkında karar açıklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan, İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Çayırgan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.