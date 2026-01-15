https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/ispanyali-yetkililer-uyardi-meteorologlar-endise-verici-nefret-soylemine-maruz-kaliyor-1102778430.html
İspanyalı yetkililer uyardı: Meteorologlar 'endişe verici' nefret söylemine maruz kalıyor
İspanyalı yetkililer uyardı: Meteorologlar 'endişe verici' nefret söylemine maruz kalıyor
Sputnik Türkiye
İspanya Çevre Bakanı, iklim bilimi iletişimi yapanlar, meteorologlar ve araştırmacılara yönelik nefret söylemi ve sosyal medya saldırılarında 'endişe verici bir artış' yaşandığı uyarısında bulundu.
2026-01-15T18:14+0300
2026-01-15T18:14+0300
2026-01-15T18:14+0300
dünya
i̇spanya
hava
i̇klim
nefret söylemi
haber
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102778272_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0611ca20b729e674aa60edcc128e24a7.jpg
Çarşamba günü nefret suçlarından sorumlu savcılara gönderilen bir mektupta, Çevre Bakanı Sara Aagesen, bakanlık tarafından incelenen son raporların, iklim uzmanlarının dijital platformlarda maruz kaldığı düşmanca dilde 'belirgin bir artış' tespit ettiğini söyledi.Bakan, çalışmalardan birinin sosyal medya platformu X’te paylaşılan bu düşmanca mesajların yüzde 17.6’sının, 'doğru ve doğrulanmış bilimsel bilgi' paylaşan profesyonellere yönelik 'nefret söylemi, kişisel saldırılar ve itibarsızlaştırma' içerdiğini ortaya koyduğunu belirtti.Aynı zamanda İspanya’nın üç başbakan yardımcısından biri olan Aagesen, araştırmanın 'hem meteorologları hem de diğer bilim iletişimi profesyonellerini etkileyen saldırıların yoğunluğunda, sıklığında ve şiddetinde bir artış' yaşandığını gösterdiğini ifade etti.İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı Aemet’’e yönelik nefret söylemini inceleyen bir çalışmada, bu tür saldırıların meteorolojiye ilişkin kamuoyu algısını etkilediği ve bilimsel çalışmalar üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu tespit edildi.'İnsan kendini kötü hissediyor'Aemet sözcüsü Ruben del Campo, El Pais gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:Mektubunun sonunda Aagesen, savcılara bakanlığın 'uygun gördükleri her şekilde yardımcı olmaya hazır' olduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/putin-gunumuz-dunyasinda-durum-giderek-kotulesiyor-1102775138.html
i̇spanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102778272_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ff485000c21af24a53720231516b7426.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ispanya, meteoroloji, nefret söylemi, meteorologlar, iklim, iklim acil durumu, iklim krizi, haberler, ispanya haberleri, iklim haberleri, nefret söylemi haberleri, dünya haberleri
ispanya, meteoroloji, nefret söylemi, meteorologlar, iklim, iklim acil durumu, iklim krizi, haberler, ispanya haberleri, iklim haberleri, nefret söylemi haberleri, dünya haberleri
İspanyalı yetkililer uyardı: Meteorologlar 'endişe verici' nefret söylemine maruz kalıyor
İspanya Çevre Bakanı, iklim bilimi iletişimi yapanlar, meteorologlar ve araştırmacılara yönelik nefret söylemi ve sosyal medya saldırılarında 'endişe verici bir artış' yaşandığı uyarısında bulundu. Ülkenin meteoroloji ajansı Aemet sözcüsü, “Saldırgan mesajları görünce insan kendini kötü hissediyor” dedi.
Çarşamba günü nefret suçlarından sorumlu savcılara gönderilen bir mektupta, Çevre Bakanı Sara Aagesen, bakanlık tarafından incelenen son raporların, iklim uzmanlarının dijital platformlarda maruz kaldığı düşmanca dilde 'belirgin bir artış' tespit ettiğini söyledi.
Bakan, çalışmalardan birinin sosyal medya platformu X’te paylaşılan bu düşmanca mesajların yüzde 17.6’sının, 'doğru ve doğrulanmış bilimsel bilgi' paylaşan profesyonellere yönelik 'nefret söylemi, kişisel saldırılar ve itibarsızlaştırma' içerdiğini ortaya koyduğunu belirtti.
Aynı zamanda İspanya’nın üç başbakan yardımcısından biri olan Aagesen, araştırmanın 'hem meteorologları hem de diğer bilim iletişimi profesyonellerini etkileyen saldırıların yoğunluğunda, sıklığında ve şiddetinde bir artış' yaşandığını gösterdiğini ifade etti.
İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı Aemet’’e yönelik nefret söylemini inceleyen bir çalışmada, bu tür saldırıların meteorolojiye ilişkin kamuoyu algısını etkilediği ve bilimsel çalışmalar üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu tespit edildi.
'İnsan kendini kötü hissediyor'
Aemet sözcüsü Ruben del Campo, El Pais gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:
İşim gereği çok fazla görünürlük kazandığımı biliyorum, ancak size saldıran ve fotoğrafınızı kullanan mesajları. Üstelik hiç söylemediğiniz uydurma şeyler için olduğunu gördüğünüzde, insan kendini kötü hissediyor.
Mektubunun sonunda Aagesen, savcılara bakanlığın 'uygun gördükleri her şekilde yardımcı olmaya hazır' olduğunu bildirdi.