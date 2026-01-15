Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/ispanyali-yetkililer-uyardi-meteorologlar-endise-verici-nefret-soylemine-maruz-kaliyor-1102778430.html
İspanyalı yetkililer uyardı: Meteorologlar 'endişe verici' nefret söylemine maruz kalıyor
İspanyalı yetkililer uyardı: Meteorologlar 'endişe verici' nefret söylemine maruz kalıyor
Sputnik Türkiye
İspanya Çevre Bakanı, iklim bilimi iletişimi yapanlar, meteorologlar ve araştırmacılara yönelik nefret söylemi ve sosyal medya saldırılarında 'endişe verici bir artış' yaşandığı uyarısında bulundu.
2026-01-15T18:14+0300
2026-01-15T18:14+0300
dünya
i̇spanya
hava
i̇klim
nefret söylemi
haber
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102778272_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0611ca20b729e674aa60edcc128e24a7.jpg
Çarşamba günü nefret suçlarından sorumlu savcılara gönderilen bir mektupta, Çevre Bakanı Sara Aagesen, bakanlık tarafından incelenen son raporların, iklim uzmanlarının dijital platformlarda maruz kaldığı düşmanca dilde 'belirgin bir artış' tespit ettiğini söyledi.Bakan, çalışmalardan birinin sosyal medya platformu X’te paylaşılan bu düşmanca mesajların yüzde 17.6’sının, 'doğru ve doğrulanmış bilimsel bilgi' paylaşan profesyonellere yönelik 'nefret söylemi, kişisel saldırılar ve itibarsızlaştırma' içerdiğini ortaya koyduğunu belirtti.Aynı zamanda İspanya’nın üç başbakan yardımcısından biri olan Aagesen, araştırmanın 'hem meteorologları hem de diğer bilim iletişimi profesyonellerini etkileyen saldırıların yoğunluğunda, sıklığında ve şiddetinde bir artış' yaşandığını gösterdiğini ifade etti.İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı Aemet’’e yönelik nefret söylemini inceleyen bir çalışmada, bu tür saldırıların meteorolojiye ilişkin kamuoyu algısını etkilediği ve bilimsel çalışmalar üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu tespit edildi.'İnsan kendini kötü hissediyor'Aemet sözcüsü Ruben del Campo, El Pais gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:Mektubunun sonunda Aagesen, savcılara bakanlığın 'uygun gördükleri her şekilde yardımcı olmaya hazır' olduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/putin-gunumuz-dunyasinda-durum-giderek-kotulesiyor-1102775138.html
i̇spanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102778272_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ff485000c21af24a53720231516b7426.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ispanya, meteoroloji, nefret söylemi, meteorologlar, iklim, iklim acil durumu, iklim krizi, haberler, ispanya haberleri, iklim haberleri, nefret söylemi haberleri, dünya haberleri
ispanya, meteoroloji, nefret söylemi, meteorologlar, iklim, iklim acil durumu, iklim krizi, haberler, ispanya haberleri, iklim haberleri, nefret söylemi haberleri, dünya haberleri

İspanyalı yetkililer uyardı: Meteorologlar 'endişe verici' nefret söylemine maruz kalıyor

18:14 15.01.2026
© AP Photo / Emilio MorenattiBarcelona'da yağış
Barcelona'da yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
Abone ol
İspanya Çevre Bakanı, iklim bilimi iletişimi yapanlar, meteorologlar ve araştırmacılara yönelik nefret söylemi ve sosyal medya saldırılarında 'endişe verici bir artış' yaşandığı uyarısında bulundu. Ülkenin meteoroloji ajansı Aemet sözcüsü, “Saldırgan mesajları görünce insan kendini kötü hissediyor” dedi.
Çarşamba günü nefret suçlarından sorumlu savcılara gönderilen bir mektupta, Çevre Bakanı Sara Aagesen, bakanlık tarafından incelenen son raporların, iklim uzmanlarının dijital platformlarda maruz kaldığı düşmanca dilde 'belirgin bir artış' tespit ettiğini söyledi.
Bakan, çalışmalardan birinin sosyal medya platformu X’te paylaşılan bu düşmanca mesajların yüzde 17.6’sının, 'doğru ve doğrulanmış bilimsel bilgi' paylaşan profesyonellere yönelik 'nefret söylemi, kişisel saldırılar ve itibarsızlaştırma' içerdiğini ortaya koyduğunu belirtti.
Aynı zamanda İspanya’nın üç başbakan yardımcısından biri olan Aagesen, araştırmanın 'hem meteorologları hem de diğer bilim iletişimi profesyonellerini etkileyen saldırıların yoğunluğunda, sıklığında ve şiddetinde bir artış' yaşandığını gösterdiğini ifade etti.
İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı Aemet’’e yönelik nefret söylemini inceleyen bir çalışmada, bu tür saldırıların meteorolojiye ilişkin kamuoyu algısını etkilediği ve bilimsel çalışmalar üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu tespit edildi.

'İnsan kendini kötü hissediyor'

Aemet sözcüsü Ruben del Campo, El Pais gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İşim gereği çok fazla görünürlük kazandığımı biliyorum, ancak size saldıran ve fotoğrafınızı kullanan mesajları. Üstelik hiç söylemediğiniz uydurma şeyler için olduğunu gördüğünüzde, insan kendini kötü hissediyor.

Mektubunun sonunda Aagesen, savcılara bakanlığın 'uygun gördükleri her şekilde yardımcı olmaya hazır' olduğunu bildirdi.
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
DÜNYA
Putin: Günümüz dünyasında diplomasinin yerini tek taraflı ve tehlikeli eylemler alıyor
16:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала