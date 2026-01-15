https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/ispanyali-yetkililer-uyardi-meteorologlar-endise-verici-nefret-soylemine-maruz-kaliyor-1102778430.html

İspanyalı yetkililer uyardı: Meteorologlar 'endişe verici' nefret söylemine maruz kalıyor

İspanyalı yetkililer uyardı: Meteorologlar 'endişe verici' nefret söylemine maruz kalıyor

İspanya Çevre Bakanı, iklim bilimi iletişimi yapanlar, meteorologlar ve araştırmacılara yönelik nefret söylemi ve sosyal medya saldırılarında 'endişe verici bir artış' yaşandığı uyarısında bulundu.

Çarşamba günü nefret suçlarından sorumlu savcılara gönderilen bir mektupta, Çevre Bakanı Sara Aagesen, bakanlık tarafından incelenen son raporların, iklim uzmanlarının dijital platformlarda maruz kaldığı düşmanca dilde 'belirgin bir artış' tespit ettiğini söyledi.Bakan, çalışmalardan birinin sosyal medya platformu X’te paylaşılan bu düşmanca mesajların yüzde 17.6’sının, 'doğru ve doğrulanmış bilimsel bilgi' paylaşan profesyonellere yönelik 'nefret söylemi, kişisel saldırılar ve itibarsızlaştırma' içerdiğini ortaya koyduğunu belirtti.Aynı zamanda İspanya’nın üç başbakan yardımcısından biri olan Aagesen, araştırmanın 'hem meteorologları hem de diğer bilim iletişimi profesyonellerini etkileyen saldırıların yoğunluğunda, sıklığında ve şiddetinde bir artış' yaşandığını gösterdiğini ifade etti.İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı Aemet’’e yönelik nefret söylemini inceleyen bir çalışmada, bu tür saldırıların meteorolojiye ilişkin kamuoyu algısını etkilediği ve bilimsel çalışmalar üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu tespit edildi.'İnsan kendini kötü hissediyor'Aemet sözcüsü Ruben del Campo, El Pais gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi:Mektubunun sonunda Aagesen, savcılara bakanlığın 'uygun gördükleri her şekilde yardımcı olmaya hazır' olduğunu bildirdi.

