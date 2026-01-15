Türkiye
Putin: Günümüz dünyasında durum giderek kötüleşiyor
Putin: Günümüz dünyasında durum giderek kötüleşiyor
Rus lider Putin, Kremlin'deki törende yaptığı konuşmada, dünyadaki durumun kötüye gittiğine vurgu yaptı.
Putin: Günümüz dünyasında durum giderek kötüleşiyor

16:52 15.01.2026 (güncellendi: 17:00 15.01.2026)
Rus lider Putin, Kremlin'deki törende yaptığı konuşmada, dünyadaki durumun kötüye gittiğine vurgu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Fransa, Norveç ve İsveç gibi 11 hasım ülke de dahil 34 ülkenin büyükelçilerinden güven mektuplarını aldığı törende konuştu.

Putin'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

🔴Günümüz dünyasında istikrar ve güvenlik, ülkelerin etkileşim yeteneğine doğrudan bağlı

🔴Rusya, çok kutuplu dünya düzeni ideallerine içtenlikle bağlı

🔴Rusya her zaman dengeli ve yapıcı bir siyasi yol izledi ve izlemeye devam edecek

🔴Dünyanın dört bir yanında onlarca ülke şu anda kaos ve kanunsuzluktan mustarip ve kendilerini savunacak kaynaklardan yoksun

🔴Ülkeler kendi iradelerini dayatmaya ve başkalarına nasıl yaşayacaklarını öğretmeye çalışırken, diplomasinin yerini tek taraflı ve tehlikeli eylemler alıyor

🔴Rusya'nın yeni ve adil bir güvenlik mimarisi için sunduğu inisiyatiflere ilişkin esaslı tartışmalara geri dönmeyi öneriyorum

🔴Rusya, BM'nin merkezi rolünün güçlendirilmesini savunuyor

🔴BM Şartı'nın hükümleri günümüzde hiç olmadığı kadar önem arz ediyor

🔴İnsanlığın sürdürülebilir kalkınması ve refahı için kilit faktörlerden biri uluslararası işbirliğidir

🔴"Barış kendiliğinden gelmez, inşa edilir ve her gün çaba gerektirir" sözü boşuna söylenmemiştir

🔴İşbirliğine ilgi duyan tüm ortaklarımızla gerçekten açık ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler yürütmeye, siyaset, ekonomi ve insani yardım alanlarında bağları derinleştirmeye, ortak tehditlere ve zorluklara birlikte karşı koymaya kararlıyız
