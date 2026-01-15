Türkiye
Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) yarı finalinde Senegal, Mısır'ı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Tangier Grand Stadyumu’nda Senegal ve Mısır, Afrika Uluslar Kupası kapsamında karşı karşıya geldi.Karşılaşmada Senegal’e galibiyeti getiren tek gol, mücadelenin 78. dakikasında Sadio Mane’den geldi. 1-0'lık sonuçla turnuvada finale yükselen ilk takım Senegal olurken, finaldeki rakibi Nijerya - Fas arasında oynanacak yarı final maçının ardından belli olacak. Afrika Uluslar Kupası finali, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.
00:23 15.01.2026
Mısır ve Senegal
Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) yarı finalinde Senegal, Mısır’ı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Tangier Grand Stadyumu’nda Senegal ve Mısır, Afrika Uluslar Kupası kapsamında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada Senegal’e galibiyeti getiren tek gol, mücadelenin 78. dakikasında Sadio Mane’den geldi. 1-0'lık sonuçla turnuvada finale yükselen ilk takım Senegal olurken, finaldeki rakibi Nijerya - Fas arasında oynanacak yarı final maçının ardından belli olacak.
Afrika Uluslar Kupası finali, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.
