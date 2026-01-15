https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/afrika-uluslar-kupasinda-ilk-finalist-belli-oldu-1102747900.html
Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) yarı finalinde Senegal, Mısır’ı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
Tangier Grand Stadyumu’nda Senegal ve Mısır, Afrika Uluslar Kupası kapsamında karşı karşıya geldi.Karşılaşmada Senegal’e galibiyeti getiren tek gol, mücadelenin 78. dakikasında Sadio Mane’den geldi. 1-0'lık sonuçla turnuvada finale yükselen ilk takım Senegal olurken, finaldeki rakibi Nijerya - Fas arasında oynanacak yarı final maçının ardından belli olacak. Afrika Uluslar Kupası finali, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.
