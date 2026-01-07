https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/nijerya-futbol-federasyonundan-aciklama-geldi-osimhen-milli-kamptan-ayrildi-mi-1102539672.html

Nijerya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi: Osimhen milli kamptan ayrıldı mı?

Nijerya basınında yer alan iddialara göre Victor Osimhen, Mozambik maçında Ademola Lookman ile yaşadığı tartışmanın ardından milli takımı bırakma tehdidinde... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda yaşanan bir tartışma ile gündeme geldi. Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik’i 4-0 yenerek çeyrek finale çıkan Nijerya'da Osimhen ile Lookman'ın yaşadığı saha içi tartışma sonrasında Nijerya basınında çıkan haberlere göre Osimhen'in, gerginlik sonrası, milli takım kampından ayrılarak İstanbul'a geleceği iddia edildi.Ademola Lookman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kavga iddialarını yalanladı.Nijerya Federasyonu olayı "Forvet oyuncusu Victor Osimhen'in köşe vuruşundan hemen önce takım arkadaşı Ademola Lookman'a eliyle yaptığı harekete medyada çeşitli yorumlar yapıldı" diyerek şunları kaydetti:

