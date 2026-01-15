https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-bmgkyi-acil-toplantiya-cagirdi-iran-gorusulecek-1102752124.html
ABD, BMGK’yı acil toplantıya çağırdı: İran görüşülecek
ABD, BMGK’yı acil toplantıya çağırdı: İran görüşülecek
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BM) ABD’nin talebi üzerine bugün saat 23.00’te (TSİ) toplanacağı belirtildi. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T07:40+0300
2026-01-15T07:40+0300
2026-01-15T07:48+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
abd
i̇ran
somali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/05/1043734837_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_32f2d6dcdba5dbc413808e00ee5bb72a.jpg
BMGK’nın dönem başkanı Somali, ABD’nin İran’daki durumu görüşmek üzere acil toplantı çağrısında bulunduğunu bildirdi.Somali Daimi Temsilciliği’nden gazetecilere yapılan açıklamada, ABD’nin BMGK’yı acil toplantıya çağırdığını doğrulanarak, “Başkanlık, ‘Orta Doğu'daki Durum’ gündem maddesi altında İran'daki duruma ilişkin bir toplantı düzenlemeyi planlıyor” ifadesi kullanıldı.ABD Başkanı Donald Trump, 12 Ocak Pazartesi günkü açıklamasında, Ortadoğu’daki ABD üslerine ve ticari tesislerine saldırı olması durumunda İran'a karşılık vereceği tehdidinde bulunmuştu. Daha önce Trump, İran’daki protestoculara ateş açılması durumunda ABD'nin müdahale etmeye hazır olduğunu belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından Tahran, 15 Ocak Perşembe sabahı hava sahasını geçici olarak uçuşlara kapatmış, birkaç saat sonra bu karardan vazgeçmişti.İran’daki şiddet olaylarıİran’da protesto dalgası aralık ayı sonunda, ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı üzerine Tahran’da başlamış ve ülkenin birçok kentine yayılmıştı. 8 Ocak’ta, 1979’da devrilen İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi’nin çağrıları sonrasında gösteriler yeniden yoğunlaşmış, aynı gün ülkede internet erişimi kesilmişti. Birçok kentte protestolar zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüşmüş, İran siyasi sistemine karşı sloganlar atılmış, hem güvenlik güçleri hem de göstericiler arasında can kayıpları yaşandığı bildirilmişti. İran yönetimi, olayların arkasında ABD ve İsrail’in bulunduğunu öne sürmüş, 12 Ocak’ta ise durumun kontrol altına alındığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/g7-ve-abden-ortak-iran-aciklamasi-kisitlayici-ek-tedbirler-almaya-haziriz-1102749588.html
i̇ran
somali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/05/1043734837_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_2e4e25fc3eee6917423196c8c491c5bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, i̇ran, somali
birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, i̇ran, somali
ABD, BMGK’yı acil toplantıya çağırdı: İran görüşülecek
07:40 15.01.2026 (güncellendi: 07:48 15.01.2026)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BM) ABD’nin talebi üzerine bugün saat 23.00’te (TSİ) toplanacağı belirtildi.
BMGK’nın dönem başkanı Somali, ABD’nin İran’daki durumu görüşmek üzere acil toplantı çağrısında bulunduğunu bildirdi.
Somali Daimi Temsilciliği’nden gazetecilere yapılan açıklamada, ABD’nin BMGK’yı acil toplantıya çağırdığını doğrulanarak, “Başkanlık, ‘Orta Doğu'daki Durum’ gündem maddesi altında İran'daki duruma ilişkin bir toplantı düzenlemeyi planlıyor” ifadesi kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump
, 12 Ocak Pazartesi günkü açıklamasında, Ortadoğu
’daki ABD üslerine ve ticari tesislerine saldırı olması durumunda İran'a karşılık vereceği tehdidinde bulunmuştu. Daha önce Trump, İran’daki protestoculara ateş açılması durumunda ABD'nin müdahale etmeye hazır
olduğunu belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından Tahran, 15 Ocak Perşembe sabahı hava sahasını geçici olarak uçuşlara kapatmış
, birkaç saat sonra bu karardan vazgeçmişti.
İran’daki şiddet olayları
İran’da protesto dalgası aralık ayı sonunda, ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı üzerine Tahran’da başlamış ve ülkenin birçok kentine yayılmıştı. 8 Ocak’ta, 1979’da devrilen İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi’nin çağrıları sonrasında gösteriler yeniden yoğunlaşmış, aynı gün ülkede internet erişimi kesilmişti. Birçok kentte protestolar zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüşmüş, İran siyasi sistemine karşı sloganlar atılmış, hem güvenlik güçleri hem de göstericiler arasında can kayıpları yaşandığı bildirilmişti. İran yönetimi, olayların arkasında ABD ve İsrail’in bulunduğunu öne sürmüş, 12 Ocak’ta ise durumun kontrol altına alındığını açıklamıştı.