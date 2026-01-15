https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-bmgkyi-acil-toplantiya-cagirdi-iran-gorusulecek-1102752124.html

ABD, BMGK’yı acil toplantıya çağırdı: İran görüşülecek

ABD, BMGK’yı acil toplantıya çağırdı: İran görüşülecek

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BM) ABD’nin talebi üzerine bugün saat 23.00’te (TSİ) toplanacağı belirtildi. 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T07:40+0300

2026-01-15T07:40+0300

2026-01-15T07:48+0300

dünya

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

abd

i̇ran

somali

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/05/1043734837_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_32f2d6dcdba5dbc413808e00ee5bb72a.jpg

BMGK’nın dönem başkanı Somali, ABD’nin İran’daki durumu görüşmek üzere acil toplantı çağrısında bulunduğunu bildirdi.Somali Daimi Temsilciliği’nden gazetecilere yapılan açıklamada, ABD’nin BMGK’yı acil toplantıya çağırdığını doğrulanarak, “Başkanlık, ‘Orta Doğu'daki Durum’ gündem maddesi altında İran'daki duruma ilişkin bir toplantı düzenlemeyi planlıyor” ifadesi kullanıldı.ABD Başkanı Donald Trump, 12 Ocak Pazartesi günkü açıklamasında, Ortadoğu’daki ABD üslerine ve ticari tesislerine saldırı olması durumunda İran'a karşılık vereceği tehdidinde bulunmuştu. Daha önce Trump, İran’daki protestoculara ateş açılması durumunda ABD'nin müdahale etmeye hazır olduğunu belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından Tahran, 15 Ocak Perşembe sabahı hava sahasını geçici olarak uçuşlara kapatmış, birkaç saat sonra bu karardan vazgeçmişti.İran’daki şiddet olaylarıİran’da protesto dalgası aralık ayı sonunda, ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı üzerine Tahran’da başlamış ve ülkenin birçok kentine yayılmıştı. 8 Ocak’ta, 1979’da devrilen İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi’nin çağrıları sonrasında gösteriler yeniden yoğunlaşmış, aynı gün ülkede internet erişimi kesilmişti. Birçok kentte protestolar zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüşmüş, İran siyasi sistemine karşı sloganlar atılmış, hem güvenlik güçleri hem de göstericiler arasında can kayıpları yaşandığı bildirilmişti. İran yönetimi, olayların arkasında ABD ve İsrail’in bulunduğunu öne sürmüş, 12 Ocak’ta ise durumun kontrol altına alındığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/g7-ve-abden-ortak-iran-aciklamasi-kisitlayici-ek-tedbirler-almaya-haziriz-1102749588.html

i̇ran

somali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, i̇ran, somali