İran hava sahasını kapattı
İran hava sahasını kapattı
Sputnik Türkiye
İran, protestolar nedeniyle hava sahasını iki saatten fazla süreyle kapatarak yalnızca izinli uluslararası uçuşlara izin verdi. 15.01.2026
Uçuş takip platformu Flightradar24, İran'ın hava sahasını iki saati aşkın süreyle kapattığını, bu süreçte yalnızca izinli uluslararası uçuşlara geçiş izni verildiğini bildirdi.Açıklamada, İran tarafından yayımlanan yeni NOTAM ile izinli seferler dışındaki tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
ortadoğu, i̇ran, flightradar24, notam
ortadoğu, i̇ran, flightradar24, notam

İran hava sahasını kapattı

02:11 15.01.2026
İran, protestolar nedeniyle hava sahasını iki saatten fazla süreyle kapatarak yalnızca izinli uluslararası uçuşlara izin verdi.
Uçuş takip platformu Flightradar24, İran'ın hava sahasını iki saati aşkın süreyle kapattığını, bu süreçte yalnızca izinli uluslararası uçuşlara geçiş izni verildiğini bildirdi.
Açıklamada, İran tarafından yayımlanan yeni NOTAM ile izinli seferler dışındaki tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
