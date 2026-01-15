https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/iran-hava-sahasini-kapatti-1102748695.html
İran hava sahasını kapattı
İran, protestolar nedeniyle hava sahasını iki saatten fazla süreyle kapatarak yalnızca izinli uluslararası uçuşlara izin verdi. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
Uçuş takip platformu Flightradar24, İran'ın hava sahasını iki saati aşkın süreyle kapattığını, bu süreçte yalnızca izinli uluslararası uçuşlara geçiş izni verildiğini bildirdi.Açıklamada, İran tarafından yayımlanan yeni NOTAM ile izinli seferler dışındaki tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Uçuş takip platformu Flightradar24, İran'ın hava sahasını iki saati aşkın süreyle kapattığını, bu süreçte yalnızca izinli uluslararası uçuşlara geçiş izni verildiğini bildirdi.
Açıklamada, İran tarafından yayımlanan yeni NOTAM ile izinli seferler dışındaki tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.